"Индивидуальные склады" начали пользоваться популярностью в Москве

В пору дефицита ненужные вещи сначала отправляли на балкон, затем в гараж, потом на дачу. Если и там применение им не находилось, выбрасывали на помойку.

Сейчас в моде осознанное потребление, спортивный образ жизни, стильные и чистые балконы. Где же хранить отслужившие лето лодки, сапборды, шезлонги, шины и прочее? Как оказалось, для всего этого сезонного хозяйства отлично подходят индивидуальные склады.

Привет из Америки

Придумали "склады индивидуального хранения", или self-storage, в 1960-х годах в Америке. Они помогали тем, кто часто переезжает с места на место: владелец сдавал дом в аренду на время отсутствия, а мебель, технику и прочее складировал в специальных запираемых боксах, оплачивая аренду помещения. По возвращении скарб забирал или содержимое доставалось владельцам бокса. В Москве такие хранилища для частников впервые появились более 10 лет назад. Создали их несколько фирм, расположив сами склады в районе МКАД и в промышленных зонах. Добираться туда было тяжело. Но боксы, в которых можно на время оставить сезонные вещи или запихнуть содержимое квартиры, например, на время ремонта, оказались полезны.

По данным Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ), в настоящее время уже более 80 фирм предоставляют в Москве подобные услуги. Общая площадь представляемых ими помещений составляет уже более 190 тысячи кв. м. Больше всего таких хранилищ расположено на западе, востоке и юге Москвы.

В чем фишка?

Self-storage работает просто: клиент заключает договор, платит за аренду и получает пустой бокс, замок, круглосуточный доступ и охрану. Как рассказала "РГ" москвичка, жительница Тимирязевского района Марина Зыкова, они с мужем и сыновьями-подростками любят в отпуске кататься на горных велосипедах. "Места для хранения четырех великов в квартире нет. А двухколесный транспорт стоит дорого, без присмотра не оставишь, - рассказывает Зыкова. - Года четыре назад нужно было ненадолго спрятать большую аккумуляторную машину, купленную в подарок ребенку. Никто из друзей место под гигантскую коробку не выделил. Нашли рядом с домом эти боксы. Игрушку поставили временно, велосипеды тоже храним там".

Место для шин

Еду в ближайший к дому подобный склад, расположенный в 1-м Магистральном тупике. От метро "Полежаевская" дойти до него - минут 10 минут по оживленной улице. С виду заведение больше похоже на офис - большие стеклянные окна и двери, за ними в глубине виден ресепшен и небольшой зал с менеджерами. Менеджер Анастасия спрашивает, для чего мне нужно пространство и какие требуются габариты. Оказалось, предоставляют несколько типов хранения. Есть запираемые залы с характерными крюками для велосипедов и полками для коробок. К слову, каждое место пронумеровано. Имеется площадка с большими грузовыми контейнерами. А самый необычный зал напоминает увеличенные шкафчики раздевалок в спорткомплексе: ряды пронумерованных дверей, замки. По стенам висят десятки видеокамер. По словам менеджера, замок можно принести свой, например, аналогичный тому, что вешал герой Миронова в фильме "Берегись автомобиля". Вот только вне зависимости от замка результат, как уверяют в компании, будет другой: воров пока не было. "Есть свободные места для хранения велосипедов от 339 рублей в месяц и автомобильных покрышек от 2,1 тысячи рублей за полгода, - продолжает Анастасия. - Если будете заключать договор, нужен паспорт". Что ж, вполне приемлемо, если учитывать, что за тем и другим мне приходится ездить через весь город в родительский гараж, который столичные власти вот-вот собираются снести во время благоустройства территории.

Забота об экологии

Правда, как выяснилось, вместе с великами или шинами многое из сносимого гаража перенести сюда не получится. Во всех подобных складах есть ограничения. Нельзя хранить боеприпасы, оружие, скоропортящиеся продукты, а также то, что может протечь, воспламениться, растаять. Хранить можно мебель, посуду, семейные архивы, личные вещи, даже технику. Например, моторные лодки, снегоходы. Правда, прежде чем закроете бокс со всем этим содержимым, мотор, например, надо снять и законсервировать.

Есть и те, кто хранит предметы искусства. Например, одна моя знакомая, коллекционер Екатерина, собиратель ковров и гобеленов, сетовала, что в частном доме быстро закончилось место в зале. Но, сняв отапливаемый бокс, проблему она решила. Правда, лишилась возможности показывать коллекцию гостям - водить гостей в бокс запрещено. Зато сами гобелены оказались под лучшим присмотром, чем даже были у нее дома. В компании, которой пользуется Екатерина, есть круглосуточное наблюдение за происходящим внутри бокса. Поэтому и моль не пролетит.

Если хозяин не вернулся

В Америке с брошенными боксами устраивают популярные шоу-аукционы. Найти в боксах можно и копеечные безделушки, а случается, и дорогостоящие дизайнерские вещицы. В столице России пока таких аукционов нет. "Если бокс оплачен, то никто ничего не сможет с ним сделать, даже если хозяин не появляется годами, - рассказали "РГ" в пресс-службе Ассоциации компаний индивидуального хранения. - Но если оплата просрочена, арендатор не выходит на связь, сотрудники опечатывают бокс и начинают поиск родственников, привлекая службу судебных приставов. Если нет результатов, вещи утилизируют".

Цена вопроса

Если в своем шкафу или в кладовке вещи лежат бесплатно, то за аренду дополнительного пространства, конечно, придется платить. Как уточнили "РГ" в АКИХ, в настоящее время средняя ставка аренды бокса площадью 1 квадратный метр колеблется от 1,5 тысячи до 1,9 тысячи рублей в месяц в зависимости от местоположения, качества и количества услуг. Если срок аренды год - квадратный метр в охраняемом и отапливаемом московском складе составляет в среднем 14 тысяч рублей.

При этом самый небольшой контейнер, в который поместится 15 книг, 10 пар обуви или пара комплектов одежды для сноуборда, обойдется в месяц 149 рублей. Если под вещи нужно пространство, сопоставимое с габаритами гаража, надо заплатить от 6,3 тысячи рублей в месяц.

Средняя цена веломеста - от 339 рублей в месяц.

Полугодовое хранение покрышек - от 2,1 тысячи рублей.