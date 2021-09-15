Ивановская полиция начала проверку стрельбы на свадьбе

Полицейские в Иванове начали проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором состоящий из десятка с лишним машин свадебный кортеж движется, перекрыв всю проезжую часть, выезжая на встречную полосу и непрерывно сигналя. Также слышна стрельба.

- Уже установлено, что такой инцидент действительно имел место в воскресенье на улице Любимова. Машины двигались, грубо нарушая правила дорожного движения. Видео было опубликовано во вторник, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региона Владислав Радостин.

Полицейские разыскивают участников и свидетелей процессии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.