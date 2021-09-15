Собянин представил свой список кандидатов

Дорогие друзья,

Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет.

Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю Вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей.

В нашу команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной Думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.

Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей.

Наша команда

Бабушкинский избирательный округ № 196

ТИМОФЕЙ БАЖЕНОВ, телеведущий.

Последние годы много занимается вопросами борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступностью. Став депутатом Государственной Думы, он продолжит эту работу и, разумеется, будет много заниматься близкой ему темой охраны природы и улучшения окружающей среды.

Фото: mos.ru

Кунцевский избирательный округ № 197

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, военный репортер.

Вёл репортажи из Чечни, Донбасса, Ливии, Афганистана и других горячих точек. Евгению близки темы патриотизма, поддержки ветеранов, спорта и экологии. Его большой жизненный опыт будет полезен в решении этих и многих других проблем.

Фото: mos.ru

Люблинский избирательный округ № 199

ПЕТР ТОЛСТОЙ, депутат Государственной Думы.

Уже 5 лет Петр Олегович отстаивает интересы москвичей - участников программы реновации. В его активе множество полезных проектов для жителей Юго-Востока Москвы. Недавно он добился принятия решения о комплексном благоустройстве прудов-регуляторов в Марьино.

Фото: mos.ru

Нагатинский избирательный округ № 201

СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА, правозащитник.

Светлана Викторовна много лет отстаивает интересы граждан в сфере ЖКХ. Весной 2020 г. стала волонтером, доставляла продукты и лекарства пожилым москвичам, которые должны были соблюдать режим самоизоляции.

В этом году я предложил Светлане Викторовне стать моим советником по вопросам ЖКХ, для того чтобы реализовать ее крайне важные для жителей инициативы.

Фото: mos.ru

Новомосковский избирательный округ № 202

ДМИТРИЙ САБЛИН, депутат Государственной Думы.

В Государственной Думе Дмитрий Вадимович известен своей твердой патриотической позицией и поддержкой Армии и Флота.

В избирательном округе его знают как отзывчивого и открытого депутата, который много времени уделяет решению вопросов жителей новых территорий города.

Фото: mos.ru

Орехово-Борисовский избирательный округ № 203

ЕВГЕНИЙ НИФАНТЬЕВ, предприниматель.

За его плечами успешный проект создания крупной аптечной сети с разумными ценами на лекарства и медицинские изделия.

В случае избрания депутатом Евгений Олегович сосредоточится на хорошо известных ему вопросах социальной помощи и улучшения медицинской помощи ветеранам, инвалидам и семьям с детьми.

Фото: mos.ru

Перовский избирательный округ № 204

ТАТЬЯНА БУЦКАЯ, руководитель общероссийского движения "Совет матерей".

Поддержка материнства и детства, воспитание здорового молодого поколения, доступные детские сады и хорошие школы. Это - основные пункты предвыборной программы кандидата в депутаты Татьяны Викторовны Буцкой.

Она хорошо знает проблемы своего избирательного округа и уже помогла решить многие из них.

Фото: mos.ru

Тушинский избирательный округ № 206

АЛЕКСАНДР МАЖУГА, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева.

Руководитель одного из наиболее успешных московских вузов баллотируется в Государственную Думу, чтобы заниматься вопросами развития образования, науки и высшей школы.

Александр Георгиевич предложил проекты, призванные защитить экологию столицы с применением самых современных научно-технических разработок.

Фото: mos.ru

Ховринский избирательный округ № 207

ИРИНА БЕЛЫХ, депутат Государственной Думы.

"Голос Москвы" в прошлом составе Государственной Думы. По ее инициативе было принято множество законов, направленных на защиту прав москвичей. Один из последних успехов - поправки в Уголовный кодекс об усилении ответственности за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Фото: mos.ru

Черемушкинский избирательный округ № 209

АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ, врач-педиатр.

Александр Георгиевич посвятил себя благородной профессии детского врача, добился огромных успехов в лечении детской онкологии.

Доктор Румянцев известен своей принципиальной и последовательной позицией по вопросам улучшения российской системы здравоохранения.

Фото: mos.ru

Чертановский избирательный округ № 210

РОМАН РОМАНЕНКО, космонавт, депутат Государственной Думы.

Роман Юрьевич - опытный и инициативный депутат. На выборы 2021 года он идет с развернутой социальной программой, которая включает меры по снижению обязательных платежей для старшего поколения, расширению программ поддержки детского спорта и многое другое.

В своем избирательной округе Роман Юрьевич активно включился в реализацию программ благоустройства и повышения безопасности дорожного движения, а также занимается популяризацией науки и космонавтики среди молодежи.

Фото: mos.ru

"Единая Россия" - большая, сильная, профессиональная команда. И другой команды, которая могла бы взять на себя ответственность за развитие нашего города и страны, принести реальную пользу людям - сегодня нет.

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По разным причинам в ряде округов "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов.

Однако среди тех, кто решил баллотироваться в них, есть достойные кандидаты-самовыдвиженцы или представители других политических сил.

У нас с ними могут быть разные взгляды, но я точно знаю, что они будут отстаивать интересы москвичей. Поэтому прошу Вас поддержать их на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Ленинградский избирательный округ № 198

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ, депутат Государственной Думы.

Галина Петровна не является кандидатом от "Единой России". Но я знаю ее как опытного и принципиального депутата, который много лет отстаивает интересы москвичей в жилищно-коммунальной сфере.

На ее счету множество социальных поправок в Жилищный кодекс и закон о капитальном ремонте. В 2019 г. она добилась запрета на размещение хостелов в жилых домах.

Фото: mos.ru

Медведковский избирательный округ № 200

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ, народный артист России.

Самовыдвиженец. В случае избрания депутатом Государственной Думы Дмитрий Анатольевич будет заниматься близкими ему вопросами культуры. Кроме того, он активно включился в решение насущных проблем Северо-Востока Москвы. В частности, добился сокращения сроков ликвидации мусоросортировочного комплекса в Алтуфьево.

Фото: mos.ru

Преображенский избирательный округ № 205

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН, журналист и эрудит.

Не является кандидатом от "Единой России". Но его острый ум и твердые убеждения принесут много пользы нашему городу и стране, если Анатолий Александрович будет избран депутатом Государственной Думы.

Фото: mos.ru

Центральный избирательный округ № 208

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, доброволец-спасатель.

Олег Юрьевич не является кандидатом от "Единой России". Более того, часто выступает с критикой партии. Но его благородная деятельность по спасению людей и твердые жизненные принципы вызывают огромное уважение.