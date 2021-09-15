Корреспонденты "РГ" побывали в гостях у новоселов программы реновации

Новоселов по программе реновации в Москве уже десятки тысяч, а число расселяемых домов на днях достигло 300.

Но за этими цифрами часто не видно людей - как живется им в новых квартирах, не скучают ли они по прежнему жилью, довольны ли своим новым домом, подъездом, двором, улицей? Чтобы выяснить это, корреспонденты "РГ" напросились в гости к Анастасии Александровой - молодой москвичке, справившей новоселье по программе реновации в начале лета.

Плюс 18 метров

Анастасии 21 год, она медсестра, в прошлом году даже работала в ковидном стационаре, хоть и в "зеленой" зоне. Живет вдвоем с младшей сестрой, которая в августе уехала в детский лагерь. Анастасия - продолжатель семейной династии медиков, ее отец известный хирург.

До переезда девушка с сестрой жила в типовой пятиэтажке на Профсоюзной улице, дом 60, корпус 2, - этот дом уже хоть и расселили, но еще не успели снести. "Мы всей пятиэтажкой вместе с соседями переехали сюда, на улицу Обручева, 5, - объясняет обладательница новой квартиры. - У меня даже соседи по площадке многие те же, хотя еще не все переехали. Новая квартира мне понравилась сразу, я согласилась без раздумий - здесь много пространства, света, легко дышится".

Доступнее всего объясняют преимущества новой квартиры перед старой, пожалуй, две цифры - 43 и 61. Первая - это квадратура прежней "двушки" в хрущевке. Да, сейчас в новостройках даже "однушки" зачастую просторнее. А вторая цифра - это площадь нового жилья. Другими словами, новая квартира больше прежней почти в полтора раза или на 18 "квадратов" - размер большой комнаты! Естественно, ни о какой доплате речи не шло - все участники реновации получают квартиры больше прежних за счет просторных кухонь, прихожих и санузлов. Количество комнат при этом остается прежним, хотя и их площадь зачастую увеличивается.

Все участники реновации получают квартиры больше прежних за счет просторных кухонь, прихожих и санузлов: количество комнат остается прежним, но и их площадь зачастую увеличивается

Помимо площади у новой квартиры Анастасии изменился и этаж - если прежняя располагалась на первом, то новая на последнем, двенадцатом. Из окна открывается роскошный вид на город. И не сказать, чтобы Настя была сильно недовольна прежней недвижимостью - да, были проблемы со старыми коммуникациями, да, на первом этаже из-за сырости под обоями появилась плесень, но в целом на жизнь они с сестрой не жаловались. Правда, ждать переезда начали сразу, как только появились новости о программе реновации. Не жаль было даже недавно сделанного добротного ремонта.

Районы программы реновации множатся. Фото: Аркадий Колыбалов

В новой квартире, впрочем, отделка тоже хоть куда. На полу ламинат и плитка, на стенах флизелиновые светлые обои под покраску, потолок выровнен и покрашен, установлены светильники, выключатели, розетки, в том числе под телевизор. Сантехника тоже в наличии и работает бесперебойно. Новоселы ничего не меняют - на площадках, к примеру, все входные двери стоят от застройщика. Добротные, металлические, с надежным замком. Дверной звонок и тот уже ждет. Номера квартиры на дверях тоже заботливо обозначены аккуратными табличками.

Внутренние дворы новостроек тоже очень уютны. Фото: Аркадий Колыбалов

А из нашего окна

Хозяйка устраивает нам небольшую экскурсию. Первым делом попадаем в огромную прихожую - она не меньше десяти "квадратов" точно. Здесь поместится пара вместительных шкафов, так что можно обойтись без гардеробной. На полу плитка, поэтому уборку тут делать проще простого.

Новый дом по адресу Обручева, 5, радует новоселов и своим оригинальным внешним обликом. Фото: Аркадий Колыбалов

Раздельный санузел расположен не как обычно: ванная и туалет не рядом, а в противоположных концах прихожей. В ванной помимо собственно ванны и раковины легко поместится стиральная машина. А в туалете без проблем встанет и душевая кабина - места там минимум вдвое больше, чем в санузлах хрущевок. Между туалетом и ванной, напротив входа, три двери в ряд - они ведут на кухню и в две комнаты. На кухне уже выложен плиткой фартук, установлена раковина, работает электроплита. Площадь тут 12 "квадратов".

Анастасия вспоминает, что в прежней квартире кухня была почти втрое меньше - там даже одному человеку было тесно. А еще в старой квартире не было балкона - на первых этажах хрущевок они не предусмотрены. Здесь же выйти на просторную лоджию можно из кухни, причем на ней уже установлено теплое остекление. Снаружи висит корзина под кондиционер, под коммуникации уже сделаны аккуратные отверстия. Хозяйка замечает, что окна на лоджии могли бы быть побольше, но зато вид в них открывается впечатляющий.

В прежней "двушке" была и другая неприятность - одна комната была проходной. А в новом жилье обе комнаты площадью около 16 квадратных метров изолированы. И тоже готовы к жизни - установлены даже светильники и дверные ограничители.

Детская площадка ждет юных хозяев. Фото: Аркадий Колыбалов

Дом в целом оставляет самые приятные впечатления. У него три подъезда и переменная этажность - 10, 12 и 15 этажей. Высота потолков стандартная - 2,7 метра. Правда, на первом этаже потолки гораздо выше - метра четыре минимум. Жилья внизу нет - здесь расположатся магазины, кафе, аптеки и различные сервисы, как это устроено сейчас во всех новостройках. Под домом подземная автостоянка, снаружи смонтирована система навесного вентилируемого фасада с использованием керамогранита.

Всего в здании 204 квартиры - 41 однокомнатная, 138 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Дом монолитный, так что прослужить сможет все 100 лет, а то и больше. На входе в подъезд уже дежурит консьерж - для него предусмотрена специальная комната. Двери в подъезд стеклянные, вход в дом сделан в одном уровне с улицей, к лифтам тоже проход без ступеней. То есть от двора до двери собственной квартиры жильцам не придется преодолевать ни одной ступени или другой преграды - это важно и для маломобильных людей, и для мам с колясками, и для пожилых жителей, которым сложно порой подниматься по лестницам.

Во дворе тоже есть все необходимое - одних только детских площадок поблизости восемь штук, еще две предназначены для занятий спортом, а три - для спокойного отдыха. Мимо дома проходит уютный пешеходный бульвар с цветниками - этот район практически полностью застраивается новыми домами, так что городская среда здесь отвечает современным стандартам.

В тему

Всего в Обручевском районе столицы в рамках программы реновации подлежат расселению 17 жилых домов. В рамках первого этапа до 2024 года планируется переселение десяти домов, в которых проживает 2,1 тысячи москвичей. А в целом на территории Юго-Западного округа под заселение по программе уже передано 13 домов, расположенных в шести районах.