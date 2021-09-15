МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках

Главное управление МЧС по Московской области выпустило экстренное предупреждение из-за грядущих заморозков - они ожидаются ночью и утром с 16 по 18 сентября.

Уточняется, что местами на территории региона похолодает до -2...0 градусов, а иногда и до -4 градусов. В ведомстве предупредили, что во время заморозков нужно быть особенно осторожными на дороге - это касается и пешеходов, и автомобилистов.

Водителям необходимо снизить скорость и не допускать лишних перестроений, учитывать возможность гололеда и плохого сцепления с дорогой.