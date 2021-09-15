На юге Москвы откроется современная универсальная поликлиника

В Нагатинском Затоне, на юге столицы, завершено строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 посещений в смену и общей площадью около десяти тысяч квадратных метров.

Здание построено по индивидуальному проекту, оснащено по новому московскому стандарту, а потому отвечает всем современным требованиям.

К сожалению, далеко не все здания, в которых размещены городские поликлиники, им соответствуют. Часть построек была возведена в середине прошлого века, а то и раньше. Поэтому такие здания требуют комплексной модернизации. В них, например, устарели и требуют замены инженерные системы. Энергоснабжение часто не рассчитано на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры. Поэтому в них невозможно установить современное диагностическое оборудование.

Стройку приостановили, поскольку здание переделывали под новый стандарт строительства, и сейчас перед глазами - уже фактически готовая поликлиника. Строителям это изменение далось нелегко - здание проектировалось по старым стандартам, поэтому пришлось все переделывать.

"В сущности, остался только монолитный каркас, внутри мы все перестроили и полностью демонтировали все перегородки. Стало больше и инженерных систем, - рассказал "РГ" менеджер проектов казенного предприятия "Управление гражданского строительства", подведомственного Департаменту строительства города Москвы, Борис Лаврентьев. - Фасад облицевали стеклофибробетоном. Это современный материал, который имеет презентабельный вид".

Здание оборудовано по новому московскому стандарту поликлиник и отвечает всем современным требованиям. Главное отличие от существующего формата - абсолютное новое зонирование

Строители уже получили разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Лифты уже исправно работают, вентиляция - а она подведена к каждому кабинету - тоже.

Противопожарная система успешно прошла комплексные испытания. Почти все кабинеты готовы к встрече медиков и пациентов - эргономичная мебель завезена, медоборудование подключено, установлено и проверено.

В коридорах установлены видеокамеры. Картинка с них будет поступать в диспетчерскую. Отсюда будут управлять жизнью и других систем здания.

Здание оборудовано по новому московскому стандарту поликлиник. Главное отличие от существующего формата - абсолютное новое зонирование, то есть понятная навигация, яркий интерьер, много свободного и открытого пространства. В коридорах, к примеру, появятся информационные стойки, внешне похожие на гигантские планшеты. Они помогут сориентироваться в здании и найти нужный кабинет врача.

Но самое важное в этой истории - удобство. Наиболее посещаемые кабинеты заняли нижние этажи, наименее посещаемые и административные - верхние. Такая схема помогает сделать ожидание приема более комфортным. Например, на первых этажах будут работать кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи, на этажах выше - другие специалисты. Везде, где возможно, кабинеты узких специалистов будут располагаться рядом с кабинетами функциональной диагностики. Откроются уютные комнаты для отдыха. Коридоры в поликлинике оформлены в спокойных светлых тонах.

Поликлиника состоит из двух блоков: детского (5 этажей) и взрослого (6 этажей). Соединяющая их трехэтажная связка включает изолированную женскую консультацию на 96 посещений в смену и подразделения общего назначения, единые для детского и взрослого отделений.

Кабинеты готовы к встрече медиков и пациентов - медоборудование подключено, установлено и проверено

Зоны максимально разделены друг от друга: там оборудованы отдельные входы и выходы, раздельные лестницы и лифты. Во взрослом отделении вся мебель, включая диваны, стеллажи, пуфики, и стойка регистрации - синего цвета. В детском все это - зеленой расцветки. Ждать приема маленькие пациенты будут в приятной обстановке: зона ожидания оформлена инсталляциями в виде деревьев.

В поликлинике разместятся педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики, отделение неотложной медицинской помощи детям. Кабинеты оснащены новым медоборудованием, в том числе маммографами, рентгеноаппаратами, аппаратами УЗИ, а также оборудованием функциональной диагностики.

"В этом году мы планируем ввести еще одну поликлинику - детскую на 320 посещений в смену на улице Полярная в районе Южное Медведково, а следующем году будут введены еще 15 поликлиник по новому стандарту "Московский стандарт плюс" где комфортные условия создаются и для пациентов, и для врачей" , - рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Врачебные кабинеты оснащены новейшим медицинским оборудованием. Фото: Аркадий Колыбалов

В тему

Помимо новой поликлиники в Нагатинском Затоне, в столице уже появились или возводятся и другие объекты здравоохранения.

Открыт инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию и терапевтического корпуса Международного медицинского кластера (ММК) общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. В здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения.

Перед открытием в здании поликлиники навели полный порядок, чтобы было чисто и светло. Фото: Аркадий Колыбалов

До конца 2021 года планируются к вводу в эксплуатацию еще 7 объектов:

- подстанция скорой медицинской помощи в районе Даниловский;

- детская поликлиника на 320 посещений в смену в районе Южное Медведково;

- два вспомогательных медицинских корпуса;

- три корпуса больницы в Коммунарке: детский, амбулаторно-поликлинический и роддом.

Тем временем

До конца 2021 года на территории ММК будет сдана первая очередь благоустройства - овальная площадь и лес с ручьем. Два этих сада - часть общей концепции благоустройства в виде "исцеляющей среды".

Это не просто пространство вокруг клиники за забором, а часть восстановительного процесса пациентов. Благоустройство снижает стресс посетителей и персонала, формирует желание активно заботиться о своем здоровье, является одновременно продолжением городской среды, территорией клиники и природным ландшафтом.

Таким образом, исцеляющие сады ММК становятся такими же объектами здравоохранения, как и учреждения здравоохранения, находящиеся в них.