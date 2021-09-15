Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы

В Москве отопление включено в более 50% жилых домов и более 60% социальных объектов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По указанию Мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. "Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток", - подчеркнул заместитель мэра.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к отопительному сезону, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.