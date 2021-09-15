Под Орлом в подвале нашли тело пропавшей летом девочки

В Орловской области обнаружили тело девятилетней девочки, пропавшей летом. По факту исчезновения ребенка тогда было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, в результате расследования в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружили схрон с телом девочки. Идентифицировали ее благодаря одежде.

Следователи проводят осмотр места происшествия, запланированы судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Подозреваемый в убийстве девочки задержан. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.