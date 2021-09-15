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15.09.2021 20:05
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала руферов, которые залезли на звезду главного здания МГУ

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, 12 сентября в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Воробьевых горах.

Прибывшими сотрудниками полиции были выявлены молодые люди, проникшие на территорию высотного здания. Нарушители были доставлены в территориальный отдел полиции, где на четверых человек составлены материалы по статье КоАП "Мелкое хулиганство". После составления протоколов хулиганов отпустили. Теперь им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Фото: iStock
С крыши Зимнего дворца сняли двух руферов

Очередная дикая выходка блогеров-руферов, рискующих своими жизнями и показывающая дурной пример другим, произошла в День города. Видео своего безумного восхождения они выложили в сеть, рассказывая, как это было "круто". Судя по их комментариям, на звезду на высоте 240 метров по очереди залезли 23 человека, которые до этого совершили весь подъем пешком. Высотники, сидя на звезде, смеются, едят фрукты и делятся своими острыми впечатлениями. Их, похоже, нисколько не беспокоит, что это восхождение для кого-нибудь из них могло оказаться последним в жизни. А еще они рассказывают, как спокойно прошли мимо спящего охранника.

Чтобы оседлать звезду, на высоту 240 метров по очереди залезли 23 человека, которые до этого совершили весь подъем пешком 

И здесь есть, конечно, вопросы не только к охране, но и к администрации университета. Кстати, после задержания всей ватаги руферов, уже во дворе университета, протоколы выписали только в отношении четверых верхолазов. Остальных полицейские отпустили с миром, ограничившись профилактической беседой.

Этот снимок на 240-метровой высоте мог стать последним для молодых руферов, которые ищут острых ощущений. Фото: vesti.ru

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