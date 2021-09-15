Пётр Толстой: Стадион "Локомотив" в Люблино реконструируют

Стадион "Локомотив" в Люблино, простаивавший в течение нескольких лет, реконструируют. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил на встрече с жителями района.

"Буквально неделю назад была достигнута договоренность о том, чтобы стадион "Локомотив" вернулся в Люблино для наших детей. Это будет не завтра, но самое главное - это будет большой парк и стадион, где смогут заниматься спортом наши дети. Это здорово, как раз то, чего нашему району не хватало", - сказал депутат.

Стадион "Локомотив" находится по адресу улица Тихая, д. 39. Спортивный объект законсервировали в 2016 году из-за плохого состояния. Москвичи передали в приемную депутата множество подписей с просьбами помочь в возрождении стадиона. Пожелания передали мэру Москвы Сергею Собянину.

По словам Толстого, на совещании с главой столицы и было принято предварительное решение о реконструкции арены. Предполагается, что территорию "Локомотива" не только благоустроят, но и построят здесь новые объекты.