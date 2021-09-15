СК просит суд арестовать гендиректора газовой компании в Ногинске

Следствие задержало генерального директора компании, которая обслуживала газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек. Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщается на сайте областного главка СК России, по данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования. В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, газ сконцентрировался в другой квартире. Именно эти обстоятельства, по данным следствия, привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома.

Как уточнили в СК, по уголовному делу проведено 5 осмотров, допрошены в качестве потерпевших 131 человек, допрошены в качестве свидетелей 172 человека, назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведено 7 обысков и 8 выемок в газовых службах, а также иные следственные действия.

Также в Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение.