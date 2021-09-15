Собянин: Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице готов к открытию

В конце сентября примет первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы имени Боткина. Капитальный ремонт корпуса №28, в котором он разместился, завершен. В этом убедился мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев в среду, 15 сентября, полностью перестроенное пятиэтажное здание постройки прошлого века.

"Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и дизайн, сама обстановка, созданы максимально комфортные условия и для пациентов, и для врачей, - оценил глава города работу строителей в ходе встречи с врачами. - В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров - в 40-й больнице и 1-й онкологической. Надеюсь, по качеству они не уступят Боткинской. В целом уже вырисовывается контур всей онкологической службы города, куда пациент приходит и по сути остается на всю жизнь под вашим наблюдением".

В корпусе, в котором разместился новый центр, отремонтировали крышу, утеплили фасад, заменили все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки. Чтобы палаты для пациентов и кабинеты для врачей стали более удобными, провели перепланировку помещений. В итоге центр, который теперь будет работать все семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера, сможет принимать вдвое больше больных и проводить до 160 тысяч консультаций в год. Власти обещают, что ни проблем с записью к онкологу, ни очередей здесь не будет. Те же пациенты, которые пришли на обследование, смогут в одном месте, не бегая по разным клиникам, пройти все необходимое обследование.

Специалисты четырех отделений, располагавшихся раньше по разным адресам, собрались теперь в этом центре. Уже во время первого приема они возьмут при необходимости у пациенток биопсию молочной железы, назначат УЗИ, проведут дерматоскопию и другие диагностические исследования. Собственная операционная для проведения малых операций с палатой для пробуждения на четыре койки ускорит у пациентов с подозрением на онкологию постановку диагноза. Москвичи, у которых выявят опухоль, смогут тут же, в дневном стационаре на 22 койки, начать лечение химиотерапией. Оборудован в центре и специализированный кабинет, где с помощью эффективных методик помогут нуждающимся справиться с болью. В сложных клинических случаях врачи воспользуются телемедициной и проведут консилиум с коллегами из других клиник.

Напомню, новый стандарт онкологической помощи в столице был утвержден в 2019 году, а в 2020-м практически внедрен в городе. В соответствии с ним на базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров. В составе каждого из них теперь имеется центр амбулаторной помощи, клиника и патоморфологическая лаборатория. Таким образом, все этапы специализированной помощи онкобольным: обследование, лечение и диспансерное наблюдение, оказываются в рамках одной медицинской организации. Это сократило время, необходимое на постановку диагноза, повысило его точность и позволило быстрее начать лечение.

В частности, на базе Центров амбулаторной онкологической помощи за 2020 год москвичи получили более 296 тысяч курсов лучевой терапии и более 248 тысяч - химиотерапии, что существенно больше, чем годом ранее. Рост оказания помощи такого рода продолжается и в текущем году. Кроме того, Москва стала первым регионом в стране, который досрочно, на три года раньше, перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака. Наиболее эффективные таргетные и иммунные препараты назначаются москвичам с 1 апреля 2019 года. Их сейчас за счет города получают больные шести видов рака - молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки, легкого и меланомы. А с 1 января 2022 года лекарственную терапию можно будет получить еще по четырем нозологиям - при раке мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи.