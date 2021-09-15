Ни пандемия коронавируса, ни вызванный ею дефицит кадров на ряде строек не остановили масштабного социального строительства, которым отмечено в Москве последнее десятилетие.

Вот и в течение всего 2021 года в городе вводятся новые школы и детские сады, продолжается возведение суперсовременных поликлиник и стационаров для системы здравоохранения, множатся спорткомплексы. О том, какие еще объекты социальной инфраструктуры порадуют москвичей в ближайшее время, "РГ" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Первоклассный сентябрь

Рафик Равилович, сентябрь в этом году порадовал москвичей дважды. Во-первых, тем, что новый учебный год начался традиционно, в формате офлайн. С возможностью встретиться с одноклассниками, снова войти в свой класс... А во-вторых, для многих ребят уроки начались еще и в новых школах, впервые распахнувших свои двери. В каких районах московские школьники в эти дни обживают новостройки?

Рафик Загрутдинов: Таких районов много. К 1 сентября в городе открылись 25 новых зданий школ и детских садов, в которых смогут обучаться 9950 школьников и 2045 дошколят. Взять хотя бы район Левобережный, расположенный на севере столицы, где введена новая школа-гигант №158 на 1900 мест. Там же на севере, в районе Ховрино, новоселье справила и школа №597 "Новое поколение", для которой построен новый учебный корпус на улице Петрозаводской, 19А. На юго-западе в районе Южное Бутово принял воспитанников четырехэтажный блок начальных классов на 300 мест к школе № 2109, который заработал на улице Брусилова, 29 корпус 1А. Он интересен тем, что может функционировать и как блок начальных классов, и как детский сад. На западе расширила свои площади за счет пристройки на 350 мест школа № 324 "Жар-Птица" на улице Лобачевского, 66. Новоселье пришло и в район Соколиная Гора - у школы №1362 на улице Бориса Жигуленкова, 9 корпус 1 тоже открылся блок начальных классов - на 150 учеников и 100 дошкольников. Дополнительные блоки начальных классов появились также в Перово, в Рязанском. Именно благодаря активному строительству школ и детсадов, как заявил на городском педсовете мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, город в 110 районах в очередной раз снизил возраст приема малышей в детсады - с прежних 2 лет 4 месяцев до 2 лет 2 месяцев.

Эти школы построены по индивидуальным проектам или среди них есть и типовые?

Рафик Загрутдинов: Все образовательные учреждения в столице строятся исключительно по индивидуальным проектам. Разрабатываются они исходя из требований департамента образования и возможностей земельного участка, отведенного под строительство.

Все образовательные учреждения в столице строятся исключительно по индивидуальным проектам, исходя из требований департамента образования и возможностей земельного участка

Что отличает современные московские школы, скажем, от советских, в которых учились бабушки и дедушки нынешних школьников?

Рафик Загрутдинов: В стенах заведений той поры трудно представить, например, ученика на коляске - обилие лестниц стало бы для него непреодолимым препятствием для передвижения. Сейчас же безбарьерная среда - обязательное требование к проекту любого образовательного учреждения. Входы должны быть максимально приближены к уровню земли, чтобы и ученик, и учитель на коляске могли легко попасть в здание. Все помещения должны быть оборудованы пандусами, тактильными указателями и другими необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан. Ну, а связь между этажами обеспечивают лифты. Кроме того, все московские школы максимально компьютеризированы, что позволило им безболезненно пережить пандемию коронавируса, переведя обучение ребят в дистанционный формат. Для того, чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники. А прекрасно оборудованные самыми разными тренажерами спортзалы помогают детям расти не только умными, но и здоровыми, физически крепкими.

Проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники

В последние годы в столице все больше появляется школ-гигантов, таких как в районе Левобережный, которая рассчитана на 1900 учащихся. Не создает ли это дополнительной опасности для детей, особенно в пору массового распространения инфекций - к примеру, того же COVID-19?

Рафик Загрутдинов: Как раз для распределения потоков учащихся школа поделена на три разные ступени, которые имеют отдельные входы: первый - для начальной школы, второй - для учащихся основной школы, а третий - для учащихся старшей школы и преподавателей. Учебный процесс построен таким образом, что потоки школьников не пересекаются и внутри здания. Зато преимуществ в такой школе для детей множество. Где еще можно создать все условия для развития самых разных талантов ребят, как не в школе с площадью более 33 тысяч квадратных метров? К тому же помещения в ней оборудованы трансформируемыми перегородками, благодаря чему в любой момент пространство можно переоборудовать и проводить разноплановые занятия. А лекционные аудитории помогают старшеклассникам уже в школе почувствовать себя студентами.

Все школьные дворы, как правило, к завершению строительства обустроены. Это обязательные требования?

Рафик Загрутдинов: Да, ко вводу в эксплуатацию территория школы должна быть благоустроена и озеленена - кустарниками, декоративными карликовыми деревьями, газонами и цветочными клумбами. На ней обязательно должно быть оборудовано спортивное ядро, чтобы в хорошую погоду можно было провести урок физкультуры на свежем воздухе. Там, где позволяет площадь земельного участка, устанавливают беседки, спортивные тренажеры. В школе на Валдайском проезде есть даже собственный амфитеатр и площадки для игры в настольный теннис.

Сколько еще школ и детских садов появится в Москве до конца года?

Рафик Загрутдинов: В настоящее время идет строительство 31 объекта образования общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В эксплуатацию до конца декабря планируется ввести 10, а всего за 2021-2024 годы построить и сдать в эксплуатацию 75 образовательных учреждений, треть из них - детсады.

Строите ли сейчас в городе детские сады с бассейнами?

Рафик Загрутдинов: Шесть таких детских садов планируем возвести за период с 2022 по 2024 год. Два из них откроются в Некрасовке, в квартале №17, по одному - в Ховрино, Косино-Ухтомском, Бескудниковском районах и в Ватутинках.

В Париже я видела садики, где игровые комнаты совмещены со спальнями. Дети там играют, а когда наступает тихий час, ставят раскладушки. Поспали - раскладушки убрали и дальше играют. Как выглядит это в современных московских садах?

Рафик Загрутдинов: Чтобы увеличить полезное пространство, в спальных помещениях детских садов ставятся кровати-подиумы. Это позволяет организовать для ребятишек и спальную, и игровую зоны.

Суперклиники и исцеляющие сады

Москва никогда прежде не строила столько объектов здравоохранения, как в последние годы. Их возведение для правительства Москвы сейчас в приоритете наравне со строительством дорог. Какие новые клиники появятся в столице в ближайшее время?

Рафик Загрутдинов: За счет бюджета города сегодня возводится 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Их можно встретить практически во всех концах города. В Южном Медведково, на улице Полярной, 11 завершается возведение детской поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Даниловский достраивается подстанция скорой помощи, в Нагатинском Затоне, на улице Судостроительной, уже введена в строй детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, а в городе Московский на улице Радужная - подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.

Большие возможности учреждение получит для диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях

В начале пандемии коронавируса самых первых пациентов приняла новая больница в Коммунарке. Это дало городу возможность подготовить к приему потока пациентов и другие столичные клиники. Но тогда там были готовы только первые четыре корпуса. Сейчас развитие этой больницы, ставшей за полтора года знаменитой на всю страну, продолжается?

Рафик Загрутдинов: Первая очередь стационара в Коммунарке по-прежнему принимает и лечит пациентов с коронавирусной инфекцией. А мы продолжаем расширять эту больницу. За полтора года добавились подстанция скорой помощи, инфекционный корпус для детей на 100 коек и вертолетная площадка. В высокой строительной готовности еще три корпуса: амбулаторно-поликлинический, родильный дом на 130 коек и детский стационар на 180 коек. Их строительство планируем закончить в этом году. В 2023 году введем в эксплуатацию еще и корпус лучевой терапии. Его значение трудно переоценить для всей онкологической службы Москвы. Корпус будет оборудован для проведения 3D и 4D лучевой терапии, что обеспечит точечное воздействие на злокачественную опухоль, не затрагивая соседних здоровых клеток. Предусмотрена в корпусе и лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией - ОФЭКТ), благодаря чему будет возможна диагностика онкологических заболеваний на самых ранних стадиях.

Продолжая тему, задам еще один вопрос про борьбу с онкологией. Вы говорили, что в этом году закончатся основные работы по сооружению лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научного центра имени Логинова. На следующий год останется лишь пусконаладка оборудования. Чем интересен этот корпус?

Рафик Загрутдинов: Появление уникального лечебно-диагностического комплекса в Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова позволит вывести онкологическую помощь в Москве на качественно новый уровень. Комплекс готов на 50 процентов. Уже завершено возведение надземной части здания, идут фасадные работы и внутренняя отделка помещений. В составе комплекса будет 480 коек. В нем будет около 800 наименований медицинского оборудования, которое будет уникальным, и суперсовременная патоморфологическая лаборатория, которая позволит повысить точность диагностики и назначений методов лечения. А также диагностический центр с современными томографами, для обследования на которых москвичам сейчас нередко приходится какое-то время ожидать своей очереди.

2020 год вошел в историю Москвы строительством еще одной инфекционной клиники - в Вороновском, возведенной всего за 37 дней. Возвращались ли туда строители? Что-то доделывать, переделывать после рекордно короткой стройки?

Рафик Загрутдинов: В дополнение к лабораторному и диагностическому блокам, где на сегодняшний день проводится более 10 000 тестов в сутки (4 миллионов тестов в год), включая ПЦР-тесты, клинические и биохимические анализы, ИФА, анализы газов крови и некоторые другие, мы вернулись для того, чтобы построить дополнительную бактериологическую лабораторию. Сейчас там идут пусконаладочные работы, а запустить лабораторию планируется этой осенью. Размещена она в отдельном корпусе и предназначена для проведения исследований коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов: Развитие социальной инфраструктуры - один из приоритетов правительства столицы. Фото: Аркадий Колыбалов

В 2022 году планируется ввести в строй скоропомощной корпус НИИ имени Склифосовского. Что он добавит этому старейшему лечебному учреждению?

Рафик Загрутдинов: В новом корпусе институт Склифосовского сосредоточит всю экстренную помощь, рассеянную сейчас у него по разным площадкам. Врачи очень ждут запуска этого корпуса, так как понимают, что он открывает им новые возможности с шестью новыми разнопрофильными операционными и новейшей техникой. Пациентов туда будут доставлять не только на автомобилях, но и на вертолетах - посадочная площадка оборудуется прямо на крыше комплекса.

Комфортные условия предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей: просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами. С существующими отделениями новое здание связано отапливаемым переходом, так что ходить через улицу не придется. Сейчас уже завершено возведение каркаса здания, началась чистовая отделка в подземной части, монтаж лифтового оборудования и устройство навесного вентилируемого фасада.

Когда столица получит новую инфекционную больницу на Волоколамском шоссе?

Рафик Загрутдинов: Лечебно-диагностический комплекс для нее готов на 40 процентов. В одном из корпусов инфекционного лечебно-диагностического комплекса завершили монтаж лифтового оборудования. В южном корпусе больницы установили все 24 лифта. Всего в трех корпусах будет смонтировано 57 лифтов, на сегодняшний день в 13 уже ведутся монтажные работы.

Новый комплекс больницы будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Это позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу. На месте старых, морально и физически устаревших корпусов строят новый лечебный блок. Помощь по международным стандартам здесь получат пациенты с различными инфекционными заболеваниями. Большие возможности учреждение получит для диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Здесь тоже оборудуют мельцеровские боксы, размещение в которых поможет пациентам ускорить процесс выздоровления. Для каждой палаты предусмотрена отдельная вентиляция, система подачи и очищения воздуха.

В конце августа Сергей Собянин побывал в Международном медицинском кластере в Сколково. Как известно, израильская клиника "Хадасса" там уже работает. Москва построила для нее сначала диагностический центр, а недавно ввела еще и терапевтический корпус. Скоро в нем появится цифровой двойник. Что это такое?

Рафик Загрутдинов: Цифровая копия, которая будет фиксировать состояние физических активов, процессов, людей, систем и устройств пока оборудована в терапевтическом корпусе, а в следующем году охватит реабилитационный центр широкого профиля, многофункциональный медицинский центр и биотехническую лабораторию - после их ввода в эксплуатацию. В отличие от обычной трехмерной модели, цифровой двойник включает в себя данные обо всем происходящем в здании в режиме реального времени. Информация, поступающая в ситуационный центр кластера более чем с 30 тысяч датчиков, даст возможность в режиме онлайн увидеть любую техническую проблему, любую поломку, а значит, и оперативно их устранить. Это обеспечит посетителям и пациентам безопасное и комфортное нахождение в зданиях кластера, а также позволит продлить срок их службы на 15-20 лет.

Еще один новый обязательный элемент в Сколково - исцеляющая среда. Расскажите, пожалуйста, о ней.

Рафик Загрутдинов: Если быть точным, то концепцию Хироки Мацура - архитектора японского происхождения, работающего сейчас в Нидерландах, которая реализуется в Сколково, правильнее назвать "исцеляющие сады". Доступны они будут не только пациентам клиник медкластера, но и всем москвичам. В том же, что интерес к ним будет большой, можно не сомневаться. Ведь в хорошей транспортной доступности от старой Москвы появится прекрасная парковая зона с различными пешеходными и велосипедными маршрутами, в том числе и для маломобильных групп - беспороговой средой, разноуровневыми лавочками, местами для отдыха людей в колясках.

Сами сады будут разделены на 10 зон, каждая из которых со своим особенным воздействием на человека. Например, лес с ручьем, где уже прогуливаются посетители кластера - облагороженный, но сохранивший естественность уголок природы. Овальная площадь - с кафе, ресторанами, площадками для массовых мероприятий, где пациенты, например онкобольные, смогут вернуться к нормальной жизни, какой они жили до болезни. В саду искусств разместятся арт-инсталляции, скульптуры, которые формируют чувство прекрасного. Это усиливает работу головного мозга, повышает сопротивляемость организма инфекциям, что особенно полезно для проходящих реабилитацию пациентов. А еще впереди обустройство леса медитаций, площадок воркаута с детской зоной, тактильных дорожек, городской фермы, цветущего холма и технопарка. Сады, уверены проектировщики, станут такими же объектами здравоохранения, как и клиники кластера.

В планах создания медкластера в Сколково строительство также Центра паллиативной помощи…

Рафик Загрутдинов: Да, в этом году планируется приступить к строительству третьей очереди клиники "Хадасса" - Центра паллиативной помощи площадью 14 тысяч квадратных метров. Для Москвы, где проживает более трех миллионов пенсионеров, такая помощь становится все более актуальной. В стационаре на 160 коек спроектировано семь отделений, где помимо паллиативной помощи будут представлены услуги гериатрии, сестринский уход и психотерапия. В год центр сможет принимать 17 тысяч человек.

Как стать здоровым и счастливым

Рафик Равилович, у москвичей все больше в моде здоровый образ жизни. Особенно высок спрос на плавание. А вот бассейны рядом с домом доступны, к сожалению, далеко не всем, хотя в городе их более 400. Строятся ли новые?

Рафик Загрутдинов: В адресной инвестиционной программе на 2020-2025 годы предусмотрено строительство 26 спортивных объектов с бассейнами. Два из них готовятся к вводу уже в этом году. Первый - многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Тушинской, вл.16 с двумя бассейнами, второй - спорткомплекс для государственного бюджетного профессионального учреждения МССУОР №1 на Измайловском бульваре, вл. 75/17, где также откроются два бассейна - для взрослых и для детей.

Что еще делается в городе для развития спортивной инфраструктуры?

Рафик Загрутдинов: В столице одновременно строятся 16 спортивных объектов. Среди них два футбольных поля, три новых ФОКа, четыре спорткомплекса, легкоатлетический манеж, BMX-велодром, Ледовый дворец для Центра спорта и образования "Самбо-70" и бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения № 4 имени А.Я. Гомельского. Кроме того

Ведется реконструкция футбольного стадиона "Москвич", строительство Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники", продолжается развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы".

Какие самые знаковые объекты введут в эксплуатацию до конца года?

Рафик Загрутдинов: Среди самых заметных - Международный центр самбо и Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники". В тренировочных залах начался монтаж подвесов для конструкции будущего наклонного зеркального потолка, как одного из важнейших архитектурных элементов объекта. Кроме того, в тренировочном зале блока самбо на 90 процентов завершен монтаж стеклопакетов, а остекление фасадов со стороны ТТК выполнено уже на 70 процентов. В ближайшее время строители приступят к монтажу фасадных ламелей, общая длина которых составит 8,5 километра. Кроме этого, завершится развитие территории спорткомплекса "Воробьевы горы", где появится горнолыжный кластер по мировым стандартам с возможностью проводить международные соревнования.

Совсем скоро любители большинства видов спорта найдут для себя в столице что-то новое.