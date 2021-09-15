Сотрудник банка уволился, набрав на работе кредитов на 12 млн рублей

В Москве представители одного из банков подали заявление в полицию на своего бывшего коллегу.

Устроившись работать в финучреждение консультантом, он оформил кредитную карту, а затем воспользовался опцией рассрочки и за несколько месяцев снял около 12 млн рублей. Когда мужчине пришло осознание того, что расплатиться по кредиту со своими работодателями он не сможет, он уволился.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 31-летний бывший сотрудник подтвердил представителям банка, что деньги потратил он, но платить по долгам так и не начал. В итоге финансовое учреждение было вынуждено подать заявление в полицию. Общий ущерб от действий должника оценивается в 11 млн 888 тысяч рублей. Ведется проверка.