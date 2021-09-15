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15.09.2021 16:14
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на ул. Мельникова на новый уровень

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

По инициативе советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой к ситуации с переустройством паркинга в ЖК на ул. Мельникова в хостел подключился Совет по правам человека при президенте РФ. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания постоянной комиссии по социальным и культурным правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: Процветание столицы зависит от каждого ее жителя

В ходе заседания, посвященного укреплению гарантий соблюдения прав человека при реализации градостроительной политики, Светлана Разворотнева рассказала о проблемах, возникших у жителей ЖК на ул. Мельникова. Люди просят пресечь переоборудование помещений многоярусного паркинга в хостел. Ранее застройщик продал его организации, которая и занялась его перестройкой. Недовольны люди и тем, что не построен детсад и не благоустроены придомовые территории, обещанные застройщиком.

В здании паркинга проведена межведомственная проверка, которая подтвердила перепланировку строения. Объект уже внесен Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в постановление правительства №819-ПП с целью ведения судебно-претензионной работы по признанию здания гаража-стоянки самовольной постройкой и приведения объекта в первоначальное положение. На собственника паркинга наложены штрафы, однако организация судится с каждым ведомством, которое их наложило, и продолжает переустройство, не обращая внимания на то, что к работе с ним подключились и прокуратура, и Мосгосстройнадзор, и МЧС, и московская Госинспекция по недвижимости, а также другие структуры.

"Вопрос по ул. Мельникова выносился на обсуждение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, к решению ситуации подключились все городские институты, и мы продолжим добиваться восстановления законности сообща, права граждан мы продолжим отстаивать. Но также важно на законодательном уровне оградить людей, приобретающих жилье у застройщиков, от подобных ситуаций", - заявила Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами и социальными объектами должны носить обязательный характер - сейчас они лишь рекомендованы, но не обязательны для исполнения. Разворотнева подчеркнула, что необходимо законодательно предоставить возможность собственникам осуществлять приемку не только своих квартир у застройщика, но и объектов инфраструктуры, о которых заявлял застройщик при подписании договоров соинвестирования или купли-продажи жилья. Жилые комплексы должны приниматься как единый с инфраструктурным наполнением объект, подчеркнула она.

Участники комиссии поддержали правозащитницу. Так, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что описанная Светланой Разворотневой ситуация будет внесена в резолюцию Совета по правам человека с требованием соблюсти законные права жителей ЖК на ул. Мельникова. Резолюцию направят в Государственную думу и Совет Федерации. Также она войдет в доклад президенту РФ Владимиру Путину, который состоится в конце этого года.

Адвокат Денис Куликов напомнил, что преступления, связанные с долевым строительством жилья, регламентируются статьей 200.3 Уголовного кодекса РФ "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости". При этом закон никак не регламентирует ситуацию, в которой застройщик несет ответственность за то, что не в полной мере обеспечивает социальную инфраструктуру, обещанную покупателям квартир на стадии строительства жилых комплексов.

Разворотнева: Необходимо сохранить парковку на ул. Мельникова
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