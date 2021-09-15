С момента старта программы реновации в Москве под заселение передали уже более 110 домов, а всего на этапах проектирования и строительства сейчас находится около 300 объектов. Их общая площадь - почти 5,3 миллиона квадратных метров.

Здания строят по индивидуальным проектам, чтобы создать в Москве не просто новые жилые кварталы, но и принципиально новую городскую среду, архитектуру высокого качества. Что же конкретно стоит за этими словами? Чтобы разобраться в этом, корреспонденты "РГ" отправились на Бауманскую улицу - там строят дом, который еще до ввода в строй успел заслужить архитектурную премию.

Вписаться в строй

Да, реновация идет не только в спальных районах, но и в историческом центре столицы, в том числе в Басманном районе. В программу здесь вошло 26 домов. Сейчас идет строительство стартового дома, в который переедут участники программы этого района.

Новостройку возводят на Бауманской улице, владение 47/1. Несмотря на то что ввести дом в эксплуатацию планируют лишь к концу года, уже сейчас понятно, что объект будет оригинальным. Взять, к примеру, высокие полукруглые окна - часто вы видели такие в обычных жилых домах? А отделка фасадов клинкерной плиткой, которую чаще применяют в проектах бизнес-класса? Однако все это можно встретить здесь, на стройке, в рамках реновации.

В прошлом году этому дому присудили архитектурную премию Москвы как лучшему архитектурно-градостроительному решению жилого дома стандарт-класса.

Чтобы понять, чем же так хорош этот дом, идем на стройку. За строительным забором кипит работа, несмотря на вечернее время, - строители отделывают фасад и входные группы, приводят в порядок квартиры. Дом выстроен буквой "П", за счет чего он образует замкнутый двор - по проекту доступ автомобилей сюда будет ограничен, а все пространство займут детские и спортивные площадки, зоны отдыха, цветники и другие элементы благоустройства. Получится своеобразный двор-парк, жители которого смогут проводить здесь время, не чувствуя себя как на парковке. Машинам место, впрочем, тоже предусмотрено - под домом и двором готова подземная автостоянка на 155 авто.

Еще ни в одном городе мира не была реализована столь масштабная программа реновации, в рамках которой строилось жилье такого уровня качества

Оригинальный внешний вид фасадам архитекторы решили придать не просто так - дом стоит посреди Басманного района, вокруг историческая застройка и новое здание важно вписать в нее. "Изюминку зданию придадут разноэтажные секции и арочные окна, которые ассоциируются с классическим стилем в архитектуре. Фасад облицуют клинкерной плиткой белого, черного и серого цвета. Такая лаконичная гамма сделает дом строгим и представительным", - объясняет глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Интересно, что дом разноэтажный - его высота от подъезда к подъезду меняется в диапазоне 6-10 этажей. Всего в здании пять подъездов и 274 квартиры: 115 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Есть и три четырехкомнатные квартиры.

Парковка для коляски

Строители зовут нас внутрь дома - там уже можно оценить отделку. Заходим в подъезд, который назвать так не повернется язык - это скорее холл или входная группа. Высокие потолки, стены отделаны крупноформатным керамогранитом, у консьержа своя комната с большим окном, а рядом расположена дверь, ведущая в просторную колясочную. То есть коляску или велосипед можно будет оставить на первом этаже, рядом с консьержем. На этажи в каждом подъезде ведут современные лифты - пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузовой, рассчитанный на подъем груза весом до тонны. Выйти из подъезда можно на обе стороны - не только во двор, но и на улицу. Разумеется, все в одном уровне - никаких ступеней ни на входе в подъезды, ни в них самих.

Для маломобильных людей здесь приспособлены не только подъезды, но и некоторые квартиры. В них расширены дверные проемы, санузлы специально сделаны больше и оборудованы не только поручнями у сантехники, но и специальной тревожной кнопкой - с ее помощью можно будет вызвать консьержа. Домофон в каждой квартире тоже установлен, и с его помощью можно также не только открыть входную дверь в подъезд, но и связаться с консьержем.

Квартиры в целом отделаны по стандарту реновации. Но есть и свои детали. Например, на кухню ведет дверь с большой вставкой из матового стекла - так она выглядит более стильно. Электроплита уже установлена, причем она не самая простая - со стеклокерамическим покрытием. Но главное, пожалуй, это окна. Во-первых, на многих кухнях они полукруглые и занимают практически всю стену.

Смотрится очень здорово. При этом сами окна даже не пластиковые, а алюминиевые с тройным остеклением - они долговечны, отлично защищают от шума, пыли и холода. Уже установлена защита от детей - специальные накладки не дадут распахнуть окно больше, чем на 10 сантиметров. Взрослые это ограничение, впрочем, могут легко убрать.

Об остальных деталях вроде плитки и ламината на полу, флизелиновых обоев под покраску, установленной сантехники и светильников можно и не упоминать - это стандарт московской реновации, отлично знакомый уже десяткам тысяч москвичей, справивших новоселье в рамках программы.

"Дом на Бауманской - это яркий пример бережного отношения к окружающей застройке, - говорит руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. - Дом разработан по индивидуальному проекту и будет органично вписан в сформированную архитектурную ткань района. В проекте реализованы современные решения наших проектировщиков, использованы качественные строительные и отделочные материалы. По качеству строительства, проектным решениям, используемым материалам этот проект не уступает жилым комплексам бизнес-класса в Москве. Арочные окна, клинкерный кирпич в отделке фасадов, двор без машин с благоустроенной территорией и озеленением, а также подземный паркинг. Подобные дома - это мировой прецедент! Еще ни в одном городе мира не была реализована столь масштабная программа реновации, в рамках которой строилось жилье такого уровня качества".

Кстати

Новый дом на Бауманской улице возводится по монолитной технологии. Ввести его в эксплуатацию строители планируют до конца года, а это значит, что скоро сюда начнут заезжать первые жители. Несмотря на то, что двор будет закрыт для машин, аварийные службы, "скорая помощь" или пожарные расчеты попасть в него смогут без проблем.