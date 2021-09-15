В Гидрометцентре предупредили о заморозках и мокром снеге

С каждым днем в центре европейской территории будет все холоднее. Поэтому в конце недели уже ожидаются заморозки по ночам.

С 16 по 20 сентября, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, заморозки возможны в Калужской, Тверской, Ярославской областях. Там ночью до минус 2 градусов. В Нижегородской и Смоленской областях до минус 3 градусов. В Псковской области - до минус 2 градусов. В Башкирии - минус 5 градусов. Сильное понижение ночных температур прогнозируется и в Московской области - до минус 4 градусов. Да и в Москве 18 сентября ночная температура опустится до нуля градусов.

Днем 16 сентября в Москве - плюс 10-12 градусов и без осадков. 17 сентября днем 11-13 градусов и также без осадков. 18 сентября сохранится такая же температура. А вот 19 и 20 сентября ожидаются уже дожди. К тому же температура опустится до плюс 5-10 градусов днем.

Еще холоднее окажется на Урале. В Пермском крае и Свердловской области уже возможен мокрый снег. Он будет перемежаться с очень сильным дождем. Дождь с мокрым снегом возможен и на северо-востоке Коми.

Портится погода и на юге. 16 сентября сильный дождь пройдет в Краснодарском крае и Адыгее. В районе Новороссийска - очень сильный ветер. На Черноморском побережье при этом держится умеренно теплая погода - днем плюс 20-25 градусов, местами до 28 градусов. В Крыму 16-18 сентября без осадков, днем плюс 21-26 градусов. 19 и 20 сентября временами дождь, но потеплеет до 28 градусов. Температура морской воды в Алуште, Феодосии и Анапе - плюс 22 градуса, в Судаке и Ялте - плюс 23 градуса, в Туапсе и Сочи - плюс 24 градуса.