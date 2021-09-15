В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц"

В Калуге 17 сентября, в день рождения Константина Циолковского, стартует благотворительный проект "Космос - детям". Уникальный проект. И будет уникальное открытие: премьера спектакля "Летчик и Маленький принц" по мотивам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Причем сцена разместится не где-нибудь, а в стенах Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Постановщики спектакля - режиссер Дмитрий Павлов (Санкт-Петербург), художник Дмитрий Бобрович (Ульяновск) и актеры Калужского театра кукол.

Кстати, о двух Дмитриях. Многие знают режиссера Павлова как художественного руководителя и одного из основателей международного театрально-музыкального фестиваля "Vyborg intellegent performance". А в послужном списке главного художника Ульяновского театра кукол Бобрович более 60 спектаклей, оформленных для российских и зарубежных театров кукол. Для "Летчика и Маленького принца" он создал уникальные куклы и декорации.

Один из главных "изюмов" проекта: пролог и финал истории о принце с крохотной планеты в спектакле читает не актер, а космонавт. Да какой! Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, один из четырёх россиян, удостоенных обоих званий. В его звездном багаже шесть стартов и 803 дня, отработанных в невесомости… Такого "чтеца" в театральных постановках наверняка еще не было.

Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут без антракта.

Проект "Космос - детям" адресован прежде всего к молодежи - школьникам и студентам. Это спектакль для семейного просмотра. Его цель - в доступной и современной форме связать достижения в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием. Связать покорение космоса с желанием сберечь нашу планету.

Понятно, что площадкой для проекта Калуга выбрана не случайно: здесь жил и работал К.Э. Циолковский, без трудов которого трудно представить развитие воздухоплавания, авиации и космонавтики. Именно здесь 50 лет назад был создан первый в мире музей истории космонавтики. Кроме того, в этом году город отмечает свое 650-летие. А еще здесь почти три десятилетия успешно работает Калужский театр кукол.

В "космической" Калуге запланировано десять благотворительных показов спектакля. Перед премьерой участники проекта возложат цветы к могиле Циолковского. Организатор проекта - Фонд популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы".