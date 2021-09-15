В московских школах могут ввести биометрические паспорта

Новую систему прохода в школы и колледжи столицы рассматривает столичное правительство. Ввести ее смогут уже в 2022 году. Если это произойдет, нововведение коснется более 1,2 миллиона человек. О плюсах и минусах новшества рассказали "РГ" специалисты.

Над проектом работают столичные департаменты информационных технологий и образования и науки. По данным департамента информационных технологий, пока только изучается возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях. Речь идет о школах и колледжах. "Говорить о том, что она будет введена, сейчас рано", - уверяют в департаменте информационных технологий Москвы.

Тем не менее, если система заработает, то коснется она большого количества москвичей. И вот почему. По данным департамента образования и науки Москвы, в школах города обучается 1 миллион 50 тысяч учащихся, еще около ста тысяч студентов - в колледжах. Уроки у них ведут более 56 тысяч учителей. А всего в системе образования столицы занято почти 100 тысяч человек. В результате собрать биометрические данные должны будут у 1 миллиона 250 тысяч человек. В общем, это не 15 тысяч пассажиров, которые дали добровольное согласие на обработку биометрических данных и тестируют сейчас схожую систему в столичной подземке.

Есть и еще одно отличие услуги по оплате "лицом" проезда в метро от входа в учебное учреждение, рассказал "РГ" председатель Ассоциации участников рынка данных, директор АНО "Инфокультура" Иван Бегтин. Дело в том, что пассажиры в подземке добровольно выразили согласие на сбор таких данных, а учащихся и работников школ и колледжей могут обязать. "Что касается тотального внедрения этой системы, то здесь есть плюсы и минусы", - рассказал Бегтин.

Как отмечает Бегтин, сейчас ученик, забывший или потерявший свою электронную карточку, может сделать дубликат и попросить охранника пустить его без документа. Но пока его карту изготавливают и вручают новую, проходит время, в течение которого пластиком может воспользоваться посторонний. "Биометрические технологии подделать очень сложно, как и взломать эти данные, - продолжает эксперт. - Основной риск системы в том, что в случае утечек этих данных получится сбор компромата на человека в течение всей жизни. Ведь помимо основной функции, система будет "распознавать" его везде.

По словам Бегтина, пока ни одна страна мира не применяет эту систему для входа в школы. Исключение составляют лишь несколько университетов в США, где до ее введения были зафиксированы случаи стрельбы. Как отметил Бегтин, прежде чем вводить такую систему, нужно провести экспертизу не только городского, но и федерального уровня, а также вынести этот вопрос на общественное обсуждение.