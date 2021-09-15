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15.09.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Бассейн для котиков

В Московском зоопарке появятся сразу три новых объекта
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 212(8563)
Продолжается реконструкция имеющихся и строительство новых объектов на территории любимейшего места отдыха москвичей и гостей столицы - Московского зоопарка.
Универсальный комплекс строится с учетом международных правил и норм содержания животных. Фото: Андрей Казанов Универсальный комплекс строится с учетом международных правил и норм содержания животных. Фото: Андрей Казанов
Универсальный комплекс строится с учетом международных правил и норм содержания животных. Фото: Андрей Казанов

В этом году здесь появятся три новых объекта - павильон "Ластоногие", удобный пешеходный мост и оригинальная входная группа со стороны станции метро "Баррикадная".

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"В павильоне "Ластоногие" будут созданы специальные условия, например, для белух. Строим специальный водоем глубиной более 6 метров с морской водой", - рассказывал в начале возведения объекта осенью прошлого года руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сейчас новый павильон практически готов. Это будет современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих со средой, максимально приближенной к природной, он строится с учетом международных правил и норм содержания животных.

Трехэтажный комплекс павильона площадью 5,9 тысячи квадратных метров необходим для содержания, экспонирования и научных исследований уникальных животных, занесенных в Красную книгу, в числе которых северные морские котики и серые тюлени. В здании обустроят два больших и три малых бассейна общим объемом более 9,5 тысячи кубометров с боксами для животных, экспозиционную галерею, зону для посетителей, а также отделения для водолазов, кухню для приготовления кормов для животных, кабинет ветеринара, помещения зоологической службы и т.д.

Павильон "Ластоногие" не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных

Этот объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных. У павильона два основных назначения - культурно-зрелищное и научно-просветительское. В рамках пусконаладочных работ системы биохимической очистки в августе уже начали заполнять бассейны павильона водой. Все работы планируется завершить до конца 2021 года.

Пешеходный мост через улицу Большая Грузинская соединит старую и новую территории зоопарка. Фото: Андрей Казанов

Новый дополнительный вход в зоопарк появится всего в нескольких метрах от станции метро "Баррикадная" - добраться до любимых зверюшек семьям с детьми станет еще удобнее. Это будет двухэтажный павильон, внутри него разместятся билетные кассы, входные турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, в котором будут проходить культурно-просветительные мероприятия. Уже завершаются отделочные работы внутри здания, ведется благоустройство территории вокруг нового входного павильона.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Параллельно ведется строительство пешеходного моста через улицу Большая Грузинская, соединяющего "старую" и "новую" территории зоопарка. Дополнительное пролетное строение возведено с западной стороны от существующего моста, а ширина перехода после завершения реконструкции увеличится с нынешних 4 до 9 метров. "Мы предусматриваем пандусы для маломобильных граждан, для мам с колясками. Мост будет очень удобный. В дизайне использованы легкие металлические конструкции в форме морской волны", - рассказывал журналистам Рафик Загрутдинов.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за последние 10 лет в Москве появилось 56 объектов культуры. "В ближайшие три года мы планируем завершить работы по строительству и реконструкции еще 21 объекта. Перед нами стоит задача создания комфортной городской среды и возможностей для досуга во всех столичных районах", - отметил Бочкарев.

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