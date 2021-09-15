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15.09.2021 07:22
Рубрика: Власть

В Москве благоустроили территорию детской больницы имени Сперанского

Текст: Ирина Огилько
В центре Москвы завершились работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

"В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры, - отметил Бирюков. - При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В прогулочной зоне установлены теневой навес с качелями, кинетические фигуры, которые крутятся при ветре, обустроена площадь для отдыха с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм. Для занятий спортом в сквере поставили теннисные столы и тренажеры. На одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово "выздоравливай".

В рамках работ благоустроена природная зона у Нижнего Красногвардейского пруда, которая примыкает к территории больницы. Там высадили цветники и кустарники, обновили беседки для отдыха и проложили новые удобные дорожки для прогулок.

Со стороны улицы Антонова-Овсеенко выполнено оригинальное декорирование ограждения кислородной станции, ее украсили 40-метровым панно со стилизованным отображением всех элементов благоустройства.

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