В Москве благоустроили территорию детской больницы имени Сперанского

В центре Москвы завершились работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

"В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры, - отметил Бирюков. - При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице".

В прогулочной зоне установлены теневой навес с качелями, кинетические фигуры, которые крутятся при ветре, обустроена площадь для отдыха с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм. Для занятий спортом в сквере поставили теннисные столы и тренажеры. На одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово "выздоравливай".

В рамках работ благоустроена природная зона у Нижнего Красногвардейского пруда, которая примыкает к территории больницы. Там высадили цветники и кустарники, обновили беседки для отдыха и проложили новые удобные дорожки для прогулок.

Со стороны улицы Антонова-Овсеенко выполнено оригинальное декорирование ограждения кислородной станции, ее украсили 40-метровым панно со стилизованным отображением всех элементов благоустройства.