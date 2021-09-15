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15.09.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Вселенная для школяров

В населенных районах столицы откроются школы-гиганты
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Спецвыпуск № 212(8563)
В ближайшие годы в Москве откроют несколько школ-гигантов - более чем на тысячу учеников.
Один из кабинетов в школе №158 в Левобережном районе столицы. Фото: Сергей Михеев Один из кабинетов в школе №158 в Левобережном районе столицы. Фото: Сергей Михеев
Один из кабинетов в школе №158 в Левобережном районе столицы. Фото: Сергей Михеев

Как объяснил "РГ" глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, к этому классу относятся здания, которые смогут вместить более тысячи учащихся. Ярким примером нового формата строительства должна стать школа в Левобережном районе столицы: в здании, построенном по принципу трансформера, уже в новом учебном году начали заниматься 1900 ребят.

Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Чертаново в 2022 году

Совместно со строящимся по соседству учебным корпусом на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест они образуют единый образовательный комплекс для детей с раннего дошкольного возраста до 11-го класса с общей наполняемостью в 2450 мест.

Он опережает существующие стандартные проектные решения своей функциональной, объемно-планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением, способствует появлению, развитию и реализации новых функциональных требований к образовательному процессу.

Рождаемость в столице в последние годы растет, и многие из имеющихся зданий школ и детсадов просто не рассчитаны на наплыв детей. Как только открылся набор в 158-ю школу, почти сразу все 1900 мест оказались заняты. Дело тут не только в острой необходимости. Новая школа превосходит многие другие образовательные учреждения города не только по размеру. Это принципиально новый формат школы, своего рода научный мини-город со множеством возможностей.

Новая школа превосходит многие другие образовательные учреждения города не только по размеру

Согласно проекту, в школе есть спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет ИТ-полигона, рассказывают строители.

Классы оборудованы по последнему слову техники. Фото: Сергей Михеев

Это четырехэтажное здание стало еще и архитектурной доминантой района за счет стеклянного фасада с синими витражными окнами.

Это принципиально новый формат школы, своего рода научный мини-город со множеством возможностей

Двор школы-новостройки по всему периметру огорожен, а сразу за забором - велосипедные парковки, лужайки со скамейками. Также на улице - спортивная площадка. Здесь есть футбольное поле с газоном и трибунами. А еще амфитеатр, где можно теплой весной и осенью устраивать лекторий и театр.

Рафик Загрутдинов: Новый учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением построят в Ховрино

Особенность школы еще и в том, что вместо привычных классов здесь, скорее, студенческие аудитории - с кафедрой и амфитеатром. Есть и другие кабинеты, но они обозначены не номерами, а космическими названиями - Марс, Венера, Меркурий, такова традиция школы "вселенских" габаритов. Кабинеты сделаны по принципу трансформера: за счет раздвижных перегородок можно варьироватъ размеры и назначение помещений. Яркий пример - спортзал, где за счет трансформации пространства можно проводить одновременно несколько матчей - по футболу, гандболу и баскетболу.

По таким же принципам будут строиться и другие новые школы, в особенности в тех районах, куда придет реновация

В школе сделали специальные помещения под актовые залы различных размеров со светомузыкой и акустикой, как на концертных площадках. Специальное пространство за занавесом - хореографическая студия. По таким же принципам будут строиться и другие новые школы, в особенности в тех районах, куда придет реновация.

В спортзале можно будет осваивать и настольный теннис. Фото: Сергей Михеев
Комментарий

Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства города Москвы:

Рафик Загрутдинов: Утверждена концепция первого в мире крытого центра для занятий серфингом

- На основе анализа и обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов образования создан новый стандарт их строительства. Его основой является обеспечение теоретического и практического содействия в процессе проектирования. Рекомендации, предоставленные в нем, направлены на создание комфортной среды пребывания в помещениях школ, учебных корпусов и дошкольных образовательных учреждений, а также на повышение эффективности образовательного процесса.

В документ вошли решения по благоустройству территорий, рекомендации по отделочным материалам и инженерному оборудованию, направленные прежде всего на энергоэффективность и оптимизацию затрат на содержание и эксплуатацию зданий образовательных организаций. Особое внимание уделено типовым решениям интерьеров, отвечающим принципам функциональности, комфорта, технологичности и безопасности школьного пространства.

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