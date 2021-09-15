В Воронеже мужчина напал на школьницу

Воронежская полиция разыскивает мужчину, набросившегося с кулаками на 12-летнюю школьницу в микрорайоне Шилово.

- В полицию поступило обращение от мамы девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, причинившему телесные повреждения ее дочери, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Конфликт начался с того, что девочка звонила в домофон, несмотря на открытую дверь подъезда. Проходивший мимо мужчина сделал ей замечание по поводу порчи имущества. Завязалась перепалка, мужчина потребовал от ребенка отвести его к родителям для беседы. Затем схватил девочку за капюшон куртки и ударил по голове.

Школьнице удалось вырваться и убежать. Мужчину ищут, девочку направили на судмедэкспертизу для выяснения тяжести нанесенного вреда.