Ветераны получат двойные выплаты к юбилею битвы за Москву

Столичные ветераны Великой Отечественной войны получат увеличенные выплаты к юбилею битвы за Москву. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.

В этом году отмечается 80-я годовщина памятного сражения за столицу. Это одна из самых значимых страниц в истории всего XX века. Именно победа советских войск в битве за Москву и последующее контрнаступление Красной армии привели к коренному перелому в войне. Столичные власти в дополнение ко всем региональным льготам для ветеранов ввели традиционные выплаты к годовщине битвы за Москву. В этот раз столичное правительство вдвое увеличило доплату. В 2021 году сумма увеличится до 40 тысяч рублей.

Эту единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники войны, участники обороны Москвы, которые были награждены медалью "За оборону Москвы". Также в число получателей вошли строители оборонительных рубежей, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. В общей сложности увеличенные выплаты получат более четырех тысяч защитников города. Также власти Москвы и Подмосковья подписали соглашение, по которому ветераны и другие льготники получают право на бесплатный проезд на территории двух регионов в 2021-2023 годах. В эти категории входят инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, участники войны, труженики, работавшие в период войны на военных объектах, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", ветераны боевых действий, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, труженики тыла, участники обороны Москвы, пенсионеры, дети из многодетных семей, дети-сироты, реабилитированные.