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15.09.2021 13:41
Рубрика: Происшествия

Водителю, мешавшему объезжать пробку по обочине, угрожали топором и пистолетом

Текст: Владимир Баршев

По факту дорожного конфликта на трассе М-2 в Подмосковье возбудили уголовное дело. Конфликт произошел из-за того, что один водитель пытался объехать пробку на дороге по обочине, но ему не позволили это сделать. Тогда он и его пассажирка вышли из себя.

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"Дознавателем отдела дознания МУ МВД России "Серпуховское" по факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м км автодороги М-2 "Крым", возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в дежурную часть поступило сообщение от 39-летней жительницы городского округа Руза о том, что на трассе М-2 "Крым" в Серпухове у нее с водителем грузового транспортного средства произошел конфликт, в результате которого последний разбил лобовое стекло ее автомобиля.

В отдел полиции со встречным заявлением обратился участник инцидента с просьбой привлечь к ответственности водителя и пассажирку машины, которые в ходе конфликта нецензурно выражались в его адрес, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, а также топором.

Кроме того, водитель грузовика обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами, предположительно полученными вследствие распыления неизвестного вещества из газового баллончика.

На опубликованном в интернете видео видно, как водитель легковушки объезжает пробку по обочине, но дорогу ему перекрывает самосвал. Тогда из легковушки выскакивает женщина, достает что-то похожее на пистолет и требует от водителя грузовика освободить дорогу. Затем к ней присоединяется водитель с топором в руках. В разгаре конфликта водитель грузовика разбивает лобовое стекло легковушки, но на этом история не заканчивается. Женщина достает баллончик и прыскает из него в лицо водителю грузовика. Конфликт закончился, когда на место приехала полиция.

Похоже, на дорогах вновь начинают обостряться отношения, напоминая недавние времена, когда многие возили с собой биты. Теперь для выяснения отношений начали использовать пистолеты и топоры.

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