Жительница Рязанской области получила срок за истязание детей

В Рязанской области молодая женщина признана судом виновной в жестоком обращении со своими детьми. По приговору суда она лишена свободы на год и месяц, сообщила старший помощник прокурора региона Юлия Ромашкина.

Было установлено, что дети 22-летней жительницы Рыбного жили в антисанитарных условиях, мать даже забывала менять им белье, в доме не имелось необходимого питания, малыши (одному из них год, другому два) часто оставались одни. Также женщина нередко находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она часто избивала старшего сына, о чем свидетельствуют многочисленные ссадины и гематомы на теле мальчика.

В марте этого года подсудимая была лишена родительских прав, с нее взыскали алименты на содержание детей. Теперь же Рыбновский районный суд признал ее виновной в неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ) и истязании детей (статья 117 УК РФ). Судом по совокупности статей ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на год и месяц и 30 тысяч рублей штрафа.