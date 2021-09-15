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15.09.2021 00:27
Рубрика: Общество

Археологи уточнят возраст древнего памятника Диринг-Юрях

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Республика Саха)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Ученые отобрали образцы слоев самой северной стоянки древнего человека - Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Теперь им предстоит определить точный возраст этого древнейшего памятника.
На архивном снимке фотокорреспондента ТАСС: археологи ведут раскопки в районе ручья Диринг-Юрях, 1984 год. Фото: Чумичев Александр / фотохроника ТАСС На архивном снимке фотокорреспондента ТАСС: археологи ведут раскопки в районе ручья Диринг-Юрях, 1984 год. Фото: Чумичев Александр / фотохроника ТАСС
На архивном снимке фотокорреспондента ТАСС: археологи ведут раскопки в районе ручья Диринг-Юрях, 1984 год. Фото: Чумичев Александр / фотохроника ТАСС

Стоянка Диринг-Юрях находится на берегу Лены в 200 километрах от Якутска. Ее в 1982 году случайно открыла группа археологов под руководством Юрия Мочанова. Тогда возраст памятника обозначили в границах двух-трех миллионов лет. Это открытие стало сенсацией в мире археологии, поскольку напомнило о подзабытой теории внетропического происхождения человека.

Фото: iStock
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- По результатам масштабных раскопок Юрий Мочанов пришел к выводу, что стоянка датируется ранним плейстоценом, а ее возраст оценивается в 2,5 миллиона лет. По данным палеогеографии, в ту эпоху среднегодовые температуры были на четыре градуса ниже ныне существующих, что вызвало множество споров и вопросов о достоверности этих данных и реальной возможности проживания здесь древнего человека. Большинство отечественных и зарубежных ученых не приняли эту дату и считали, что возраст Диринга существенно моложе. В 1997 году в журнале Nature вышла работа американского ученого Майкла Уотерса, который определил возраст Диринг-Юряха в пределах 270-360 тысяч лет. После выхода этой работы для многих вопрос о древности Диринга был, казалось, снят, - напомнил об открытии и научных спорах по его поводу кандидат исторических наук Николай Кирьянов.

При этом сам Юрий Мочанов, который умер в октябре 2020 года, всю жизнь был убежден в правильности первоначальной датировки.

Экономические трудности 1990-х годов свернули работы на Диринг-Юрях. Однако стоянка осталась предметом острых дискуссий. Вернуться к исследованию позволил проект "Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной Сибири". В рамках этого проекта сибирские оледенения изучают специалисты из МГУ, Института мерзлотоведения, Института археологии и этнографии, Института географии РАН. При исследовании геологического разреза будет применяться целый комплекс методов датирования, в том числе самые современные.

Если возраст Диринг-Юрях подтвердится, это изменит принятый взгляд на эволюцию человека 

" В проект был приглашен профессор Мадс Кнудсен из Орхусского университета, известный специалист по космогенному датированию", - приводятся на сайте Русского географического общества слова сотрудника Научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Реджепа Курбанова. На базе этой НИЛ, по словам ее руководителя, создана новая совместная лаборатории МГУ и Ииститута географии РАН, где и будут проанализированы материалы, собранные в ходе нынешней экспедиции. Если возраст Диринг-Юрях, который первоначально определила группа Юрия Мочанова, будет доказан, это изменит общепринятый взгляд на эволюцию человека.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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