Археологи уточнят возраст древнего памятника Диринг-Юрях

Ученые отобрали образцы слоев самой северной стоянки древнего человека - Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Теперь им предстоит определить точный возраст этого древнейшего памятника.

Стоянка Диринг-Юрях находится на берегу Лены в 200 километрах от Якутска. Ее в 1982 году случайно открыла группа археологов под руководством Юрия Мочанова. Тогда возраст памятника обозначили в границах двух-трех миллионов лет. Это открытие стало сенсацией в мире археологии, поскольку напомнило о подзабытой теории внетропического происхождения человека.

- По результатам масштабных раскопок Юрий Мочанов пришел к выводу, что стоянка датируется ранним плейстоценом, а ее возраст оценивается в 2,5 миллиона лет. По данным палеогеографии, в ту эпоху среднегодовые температуры были на четыре градуса ниже ныне существующих, что вызвало множество споров и вопросов о достоверности этих данных и реальной возможности проживания здесь древнего человека. Большинство отечественных и зарубежных ученых не приняли эту дату и считали, что возраст Диринга существенно моложе. В 1997 году в журнале Nature вышла работа американского ученого Майкла Уотерса, который определил возраст Диринг-Юряха в пределах 270-360 тысяч лет. После выхода этой работы для многих вопрос о древности Диринга был, казалось, снят, - напомнил об открытии и научных спорах по его поводу кандидат исторических наук Николай Кирьянов.

При этом сам Юрий Мочанов, который умер в октябре 2020 года, всю жизнь был убежден в правильности первоначальной датировки.

Экономические трудности 1990-х годов свернули работы на Диринг-Юрях. Однако стоянка осталась предметом острых дискуссий. Вернуться к исследованию позволил проект "Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной Сибири". В рамках этого проекта сибирские оледенения изучают специалисты из МГУ, Института мерзлотоведения, Института археологии и этнографии, Института географии РАН. При исследовании геологического разреза будет применяться целый комплекс методов датирования, в том числе самые современные.

Если возраст Диринг-Юрях подтвердится, это изменит принятый взгляд на эволюцию человека

" В проект был приглашен профессор Мадс Кнудсен из Орхусского университета, известный специалист по космогенному датированию", - приводятся на сайте Русского географического общества слова сотрудника Научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Реджепа Курбанова. На базе этой НИЛ, по словам ее руководителя, создана новая совместная лаборатории МГУ и Ииститута географии РАН, где и будут проанализированы материалы, собранные в ходе нынешней экспедиции. Если возраст Диринг-Юрях, который первоначально определила группа Юрия Мочанова, будет доказан, это изменит общепринятый взгляд на эволюцию человека.