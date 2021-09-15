Дом и участок экс-мэра Владивостока Пушкарева продали за 47,7 млн

Центральный аппарат Росимущества реализовал жилой дом и земельный участок, которые принадлежали осужденному за коррупционные преступления бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию ведомства.

Жилой дом площадью около 500 квадратных метров и земельный участок 600 квадратных метров ушли на торгах за 47,65 миллиона рублей. Деньги перечислены в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для распределения в рамках исполнительного производства.

"В соответствии с решением суда с бывшего мэра города Владивостока взыскано 500 миллионов рублей штрафа и более 75 миллионов рублей сумм, полученных в качестве взятки. Для взыскания указанных сумм в рамках исполнительного производства ФССП России обращено взыскание на недвижимое и движимое имущество должника, которое было передано для принудительной реализации в Росимущество", - отмечается в сообщении.

Напомним, Игорь Пушкарев был признан виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями в апреле 2019 года. Его приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.