Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

Новости

У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити 13:36
Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 13:30
Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы 13:27
Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" 13:20
В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент 13:09
Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ 13:03
Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом 13:00
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов 12:21
Собянин представил свой список кандидатов 12:00
Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19 11:39
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев 11:39
В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

Текст: Татьяна Воробьева

Генеральный директором авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов, занимавший этот пост с 17 октября 2018 года, подал в отставку после критики со стороны надзорных органов.

Фото: iStock
Пассажирский самолет повредил фюзеляж при посадке в аэропорту Якутска

Как сообщает пресс-служба профильного министерства республики на своей странице в Instagram, сегодня состоялся совет директоров. Его председатель и по совместительству министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев отметил, что вот уже продолжительное время компания не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения региона. Также по детальности предприятия были замечания со стороны надзорных органов - это вылилось в служебную проверку.

По словам министра, на то есть и объективные причины и субъективные. А все выявленные нарушения исправимы.

Стороны согласились, что с учетом текущей ситуации гендиректор "Якутии" покинет пост - его заявление уже легло на стол министра.

Справка "РГ"

Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Основными аэропортами базирования являются узлы в Якутске и столичное Внуково. По данным на июль 2021 года в активе перевозчика 13 самолетов.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"