Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

Генеральный директором авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов, занимавший этот пост с 17 октября 2018 года, подал в отставку после критики со стороны надзорных органов.

Как сообщает пресс-служба профильного министерства республики на своей странице в Instagram, сегодня состоялся совет директоров. Его председатель и по совместительству министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев отметил, что вот уже продолжительное время компания не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения региона. Также по детальности предприятия были замечания со стороны надзорных органов - это вылилось в служебную проверку.

По словам министра, на то есть и объективные причины и субъективные. А все выявленные нарушения исправимы.

Стороны согласились, что с учетом текущей ситуации гендиректор "Якутии" покинет пост - его заявление уже легло на стол министра.

Справка "РГ"

Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Основными аэропортами базирования являются узлы в Якутске и столичное Внуково. По данным на июль 2021 года в активе перевозчика 13 самолетов.