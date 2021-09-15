Моряки Хабаровского края поучаствовали в досрочном голосовании

31 избирательный участок открылся на морских судах, приписанных к портам Хабаровского края - Советской Гавани, Охотску и Ванино. На них досрочно голосуют моряки, которые в дни выборов будут находиться в плавании.

Как сообщили в пресс-службе крайизбиркома, по данным на 13 сентября свой выбор сделали члены экипажей восьми судов, среди которых танкер "Николай Шалавин", теплоходы "Аркадий Чернышев" и "Шилка", дизель-электроход "Сахалин-8".

На сегодняшний день в крае в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ приняли участие 3098 избирателей, на выборах губернатора - 1905. Завершится досрочное голосование 16 сентября, уточнили в крайизбиркоме.