Николаев: 75 процентов жителей Якутии привились от COVID-19

Якутия оказалась на восьмом месте в стране по темпам вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день прививки сделали примерно 75 процентам жителей, заявил в среду глава республики Айсен Николаев.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные минздрава Якутии, первый компонент вакцины получили 337,3 тысячи человек, полностью привились 314,1 тысячи.

По словам Николаева, уровень заболеваемости COVID-19 в республике все еще продолжает расти. Сейчас чаще болеют жители отдаленных поселков. Наихудшие показатели там, где меньше вакцинированных.

Но несмотря на это, уровень смертности в Якутии считается одним из самых низких в стране.

- Мы сохраняем жизни людей лучше, чем в подавляющем большинстве регионов. Это показатель высокого качества нашей медицины, - подчеркнул Николаев.

С начала пандемии в Якутии зарегистрировали свыше 50 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 42,3 тысячи, скончались - 1,1 тысячи.