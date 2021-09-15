Никонов: Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае низкие

Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае сильно отстают от среднероссийских показателей. Об этом на заседании оперштаба сообщил зампред правительства региона Евгений Никонов.

По его словам, сейчас в регионе привито 332 286 человек - 31,7 процента жителей.

"За прошедшее воскресенье во всем крае было вакцинировано чуть более 100 человек. Это просто недопустимо низкие цифры", - цитирует Никонова "Интерфакс".

Тем временем край по темпам распространения COVID-19 находится на девятом месте среди регионов. Каждый день здесь фиксируют около 300 новых случаев. Сейчас от коронавируса лечатся около 5,5 тысячи человек, большинство - амбулаторно.

Для выработки коллективного иммунитета в Хабаровском крае нужно, чтобы прививки получили 613 тысяч его жителей.