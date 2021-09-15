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Текст:   Марина Трубилина 
11:54 15.09.2021
Российская газета - Неделя № 211(8562)

Первый этап новой программы расселения позволит переехать 50 тысячам человек

Около 50 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов в рамках первого этапа финансирования новой программы. Такие данные приводит Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Программу расселения аварийных домов дополнили новыми регионами. Фото: Егор Алеев / ТАСС Программу расселения аварийных домов дополнили новыми регионами. Фото: Егор Алеев / ТАСС
Программу расселения аварийных домов дополнили новыми регионами. Фото: Егор Алеев / ТАСС

О необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья заявил президент Владимир Путин. Он предложил выделить на это 45 млрд рублей. По новой программе будут расселяться дома, которые были признаны аварийными к началу нынешнего года. По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин назвал главной проблемой центральных регионов аварийное жилье

По нацпроекту "Жилье и городская среда" предполагается расселить в 2019-2024 годах 500,08 тысячи человек с 8,99 миллиона квадратных метров аварийных домов. На это направляется 464,49 млрд рублей.

К новой программе со следующего года подключатся регионы, которые завершили расселение аварийных домов 2017 года, рассказали "РГ" в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь. До конца нынешнего года завершить расселение планируют также Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.

Таким образом, в 2022 году приступить к реализации новой программы смогут девять субъектов РФ, уточняют в фонде. В 2022-2024 годах обе программы будут проводиться одновременно. Выделяемые для старта программы 45 млрд рублей позволят переселить около 50 тысяч человек с почти 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает фонд.

"Выделение этих средств будет способствовать в первую очередь сохранению набранных темпов расселения аварийного жилья регионами, досрочно завершающими текущие программы, и обеспечению параллельно с реализацией текущих программ общего объема переселения не менее 130 тысяч человек в год", - говорится в ответе на запрос.

217 тысяч человек получили новые квартиры с начала действия программы по переселению из аварийного жилья

С начала 2019 года по 25 августа нынешнего года из аварийного жилья площадью 3,6 миллиона квадратных метров переехали в новостройки без малого 217 тысяч человек. Планы нынешнего года выполнены на 61,9% по расселению жителей (переехали 80,45 тысячи человек из запланированных 130 тысяч человек) и на 59% по ликвидируемой жилплощади (1,38 миллиона квадратных метров аварийного жилья из 2,34 миллиона квадратных метров).

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Названы регионы, где запустят новую программу расселения аварийного жилья

Всего с 2017 года аварийными были признаны 11 миллионов квадратных метров жилья, в действующую сейчас программу расселения они не входят. Теперь, когда запускается программа расселения этих домов, в бюджете будет заложено на это 45 млрд рублей на ближайшие 3 года, пояснял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. Осенью планируется внести в Госдуму законопроект по новой программе, который предполагается принять до конца года.

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