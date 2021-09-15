В Бурятии экс-полицейских осудили за издевательства над подростком

По приговору суда трое бывших полицейских из Улан-Удэ проведут в колонии от 5 до 9,5 года за издевательства над подростком, сообщили в следственном управлении СК по Республике Бурятия.

Решением суда трое экс-сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по городу Улан-Удэ признаны виновными в совершении преступлений, связанных с применением недозволенных методов дознания.

"Следствием и судом установлено, что 4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по РБ.

Виновным назначено наказание в виде 9,5, девяти и пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колониях строгого и общего режима. Мужчин также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки.