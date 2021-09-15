В Бурятии впервые пересадили почку

В республиканской клинической больнице Улан-Удэ врачи пересадили почку сорокалетней пациентке. Такую операцию медики Бурятии проводили впервые.

- У нас в республике более 500 человек нуждаются в диализе. Человек привязан к аппарату, он не может нормально жить, работать. Мы решительно взялись помочь, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Раньше диализ был единственным вариантом лечения для жителей Бурятии. Если состояние пациента требовало хирургического вмешательства, его отправляли в федеральные центры. Теперь помощь ближе и быстрее: для республиканской больницы закупили все необходимое оборудование, а команду специалистов отправили на обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Врачи из центра специально приехали в Улан-Удэ, чтобы поддержать коллег. Вместе с ними они три часа провели у операционного стола.