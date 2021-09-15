В Якутске у браконьеров изъяли черную икру и рыбу на 117 млн рублей

Группу браконьеров, ловивших в реке Лена рыб семейства осетровых, задержали в Якутске сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из управления ФСБ при участии Росгвардии и Росрыболовства. У браконьеров изъяли 860 килограммов рыбы и 174 килограмма черной икры.

По предварительным данным, нелегальным ловом занимались ранее неоднократно судимый житель Якутска и два его сообщника.

"Вступив в преступный сговор, они прибыли на участок местности возле села Сиктях Булунского района, и в период с июня по август 2021 года незаконно добыли водные биологические ресурсы - 493 экземпляра сибирского осетра, 83 нельмы, 28 тайменей и черную осетровую икру", - рассказали в пресс-службе республиканского СУ СК.

"Предварительный ущерб, причиненный государству, превышает 117 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителей заключили под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ).