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15.09.2021 06:27
Рубрика: Происшествия

В Приморье задержали контрабандистов с партией женьшеня на 15 млн

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления изъяли из незаконного оборота 15,5 килограмма корня женьшеня, стоимость которого, по экспертным оценкам, превышает 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

Партию женьшеня нашли в гостинице в Уссурийске у двух иностранных постояльцев.

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"По признанию правонарушителей, корни приобретены ими у местных жителей. Расфасовав женьшень в пять аккуратных упаковок, иностранцы планировали доставить его за рубеж контрабандным способом", - информирует ведомство.

Изъятые корни отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ДВТУ, где точно определят стоимость партии. Кроме того, сейчас правоохранители ищут возможных соучастников.

Женьшень ценится в восточной медицине. В 2005 году его занесли в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения".

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