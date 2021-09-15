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15.09.2021 03:48
Рубрика: Общество

В Приморском океанариуме впервые родился белый кит

Текст: Анна Бондаренко

В дельфинарии Приморского океанариума родился детеныш белого кита. Как отмечают в пресс-службе океанариума, это первый в России случай появления потомства белух в условиях дельфинария.

Фото: Приморский океанариум
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Мамой, тоже в первые в жизни, стала 14-летняя белуха Джессика. Ее малыш родился 1 августа. По словам руководителя дельфинария Игоря Косычева, помощь роженице не потребовалась.

- Девочка появилась на свет ночью, в двадцать минут второго, и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни, - рассказал он.

Отец, белый кит по имени Лер, принимал активное участие в жизни "семьи", был рядом, и вместе с мамой помогал малышке учиться плавать.

Китенок развивается нормально, сейчас он проходит первую линьку - детеныши рождаются темно-коричневыми, потом становятся серыми, затем, по мере взросления, белеют. Когда белушонок немного подрастет, за ним смогут наблюдать не только тренеры и ветеринары, но и ученые.

"Джессика и ее первенец уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков", - отмечают в океанариуме.

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