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15.09.2021 05:08
Рубрика: Происшествия

В сахалинском Невельске оползень частично разрушил дом

Текст: Юлия Гарднер

Оползень сошел на частный дом в сахалинском городе Невельске, разрушив его тыльную сторону. Причиной схода стали непрекращающиеся дожди, вызвавшие переувлажнение почвы.

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"Находиться в доме опасно для жизни, в связи с чем его жильцам - женщине с двумя малолетними детьми - было рекомендовано незамедлительно покинуть жилое помещение", - сообщает администрация Невельского городского округа.

Семье предложили разместиться в квартире маневренного фонда, однако хозяйка дома от помощи отказалась - у нее есть квартира в Невельске.

Дом 1946 года постройки находится у склона горы. Ранее грунт с нее никогда не сходил.

В связи с ЧП прокуратура Сахалинской области проводит проверку. Ведомство даст оценку мерам, которые были предприняты для предупреждения и ликвидации подобных ситуаций.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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