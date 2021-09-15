В сахалинском Невельске оползень частично разрушил дом

Оползень сошел на частный дом в сахалинском городе Невельске, разрушив его тыльную сторону. Причиной схода стали непрекращающиеся дожди, вызвавшие переувлажнение почвы.

"Находиться в доме опасно для жизни, в связи с чем его жильцам - женщине с двумя малолетними детьми - было рекомендовано незамедлительно покинуть жилое помещение", - сообщает администрация Невельского городского округа.

Семье предложили разместиться в квартире маневренного фонда, однако хозяйка дома от помощи отказалась - у нее есть квартира в Невельске.

Дом 1946 года постройки находится у склона горы. Ранее грунт с нее никогда не сходил.

В связи с ЧП прокуратура Сахалинской области проводит проверку. Ведомство даст оценку мерам, которые были предприняты для предупреждения и ликвидации подобных ситуаций.