В Забайкалье пять человек заподозрили в совершении убийств в начале 2000-х

Четырех забайкальцев и одного жителя города Кемерово задержали по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы, совершившей с 2001 по 2007 годы не менее 12 убийств на территории Забайкальского края.

По данным следствия, на счету ОПГ убийства семи человек и пять разбойных нападений. Их жертвами становились члены других группировок, а также местные предприниматели, у которых они забирали деньги, ювелирные изделия и оружие.

Дело в отношении пяти членов банды завели по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, в ближайшее время они будут заключены под стражу. Сейчас показания обвиняемых проверяют на месте совершения преступлений. Кроме того, собираются вещественные доказательства, устанавливаются личности других членов ОПГ.