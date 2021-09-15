В Забайкалье завели дело из-за загрязнения почвы после схода вагонов

В Забайкальском крае сотрудники Могочинского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное дело после попадания в почву и грунтовые воды топлива, вытекшего из цистерн при столкновении двух поездов. ЧП произошло на перегоне между станциями Алеур и Бушулей в августе.

Как сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки. Сотрудники надзорного органа выяснили, что из опрокинувшихся цистерн вытекло порядка 90 тонн авиационного керосина, который просочился в почву и грунтовые воды.

Дело расследуется по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных и подземных вод), а также по части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами нефтеперерабатывающей деятельности при их транспортировке).

"В рамках уголовного дела будет определен размер ущерба, причиненного окружающей среде, для его дальнейшего взыскания с виновных", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что предполагаемыми виновниками железнодорожной аварии являются сотрудники Зиловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Они установили в неисправный светофор перемычку, из-за чего устройство ошибочно показало разрешающий сигнал.