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15.09.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске разберут временную дамбу в затоне

Текст: Александр Филимоненко

Временную дамбу, которая закрыла вход в ковш затона в Хабаровске, чтобы защитить прибрежную часть города во время паводка, начнут разбирать с 16 сентября. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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"Принимая во внимание гидрологический прогноз, необходимости в этом сооружении уже нет", - заявил зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук в ходе заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Были опасения, что после дождей, прошедших в верховьях Амура, у Хабаровска может вновь начаться подъем воды. Но, по мнению начальника Хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой, ждать еще одной волны паводка не стоит - в ближайшие дни уровень Амура у краевой столицы закрепится на отметке 450 сантиметров.

В Хабаровском крае остаются в зоне паводка 55 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Подтоплены 17 домов и более 1,5 тысячи приусадебных, дачных и земельных участков.

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