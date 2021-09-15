В Хабаровске разберут временную дамбу в затоне

Временную дамбу, которая закрыла вход в ковш затона в Хабаровске, чтобы защитить прибрежную часть города во время паводка, начнут разбирать с 16 сентября. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

"Принимая во внимание гидрологический прогноз, необходимости в этом сооружении уже нет", - заявил зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук в ходе заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Были опасения, что после дождей, прошедших в верховьях Амура, у Хабаровска может вновь начаться подъем воды. Но, по мнению начальника Хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой, ждать еще одной волны паводка не стоит - в ближайшие дни уровень Амура у краевой столицы закрепится на отметке 450 сантиметров.

В Хабаровском крае остаются в зоне паводка 55 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Подтоплены 17 домов и более 1,5 тысячи приусадебных, дачных и земельных участков.