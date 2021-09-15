Чувашия получит дополнительные средства на учреждения культуры

Чувашия получит почти 63 миллиона рублей из резервного фонда федерального правительства на развитие учреждений культуры.

Как сообщил глава республики Олег Николаев, субсидии будут направлены в рамках реализации послания главы государства федеральному собранию.

- Регионы получат средства на создание библиотек нового поколения, пополнение книжных фондов, укрепление материально-технической базы детских театров. Чувашии в том числе будет направлено 62 миллиона 833,8 тысячи рублей, - добавил руководитель региона.

По распределению минкультуры РФ, около 16,3 миллиона рублей направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух театров - Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол. Учреждения в этом году смогут приобрести дополнительное оборудование для новых постановок.

40 миллионов пойдут на создание пяти модельных библиотек. По данным минкультуры Чувашии, до конца 2021 года в рамках национального проекта "Культура" библиотеки нового поколения откроются в Аликовском, Вурнарском, Канашском районах, обновятся детская библиотека Мариинско-Посадского района и Синьяльская сельская библиотека Чебоксарского района.

Кроме того, библиотеки республики получат в этом году из федерального бюджета более 6,5 миллиона рублей на комплектование книжных фондов художественной литературой и детскими книгами. Новые издания поступят во все библиотеки городов и районов Чувашии.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова отметила, что вместе с республиканскими вложениями в размере 13,8 миллиона рублей в этом году на обновление книжных фондов библиотек республики направляется беспрецедентная сумма в 20,3 миллиона рублей.

Также впервые в республиканском бюджете были предусмотрены 3,5 миллиона рублей на приобретение книг на чувашском языке. Это целевое финансирование в соответствии с подпрограммой "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка", разработанной по поручению Олега Николаева. Библиотеки пополнились краеведческими и местными изданиями на чувашском языке, что сделало более доступными материалы по истории и культуре чувашского народа и условия для изучения родного языка.