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15.09.2021 17:18

Чувашия получит дополнительные средства на учреждения культуры

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия получит почти 63 миллиона рублей из резервного фонда федерального правительства на развитие учреждений культуры.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщил глава республики Олег Николаев, субсидии будут направлены в рамках реализации послания главы государства федеральному собранию.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Регионы получат средства на создание библиотек нового поколения, пополнение книжных фондов, укрепление материально-технической базы детских театров. Чувашии в том числе будет направлено 62 миллиона 833,8 тысячи рублей, - добавил руководитель региона.

По распределению минкультуры РФ, около 16,3 миллиона рублей направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух театров - Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол. Учреждения в этом году смогут приобрести дополнительное оборудование для новых постановок.

40 миллионов пойдут на создание пяти модельных библиотек. По данным минкультуры Чувашии, до конца 2021 года в рамках национального проекта "Культура" библиотеки нового поколения откроются в Аликовском, Вурнарском, Канашском районах, обновятся детская библиотека Мариинско-Посадского района и Синьяльская сельская библиотека Чебоксарского района.

Кроме того, библиотеки республики получат в этом году из федерального бюджета более 6,5 миллиона рублей на комплектование книжных фондов художественной литературой и детскими книгами. Новые издания поступят во все библиотеки городов и районов Чувашии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова отметила, что вместе с республиканскими вложениями в размере 13,8 миллиона рублей в этом году на обновление книжных фондов библиотек республики направляется беспрецедентная сумма в 20,3 миллиона рублей.

Также впервые в республиканском бюджете были предусмотрены 3,5 миллиона рублей на приобретение книг на чувашском языке. Это целевое финансирование в соответствии с подпрограммой "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка", разработанной по поручению Олега Николаева. Библиотеки пополнились краеведческими и местными изданиями на чувашском языке, что сделало более доступными материалы по истории и культуре чувашского народа и условия для изучения родного языка.

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