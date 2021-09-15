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15.09.2021 11:03

Чувашия присоединится к федеральной программе капремонта школ

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия войдет в федеральную программу по капитальному ремонту школ. Договоренность об этом была озвучена на встрече главы республики Олега Николаева и министра просвещения России Сергея Кравцова.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Главной темой обсуждения стала реализация в регионе национального проекта "Образование", в частности, капитальный ремонт образовательных учреждений, имеющих износ свыше 50 процентов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- В 2021 году Чувашская Республика уже начала свою региональную аналогичную программу, а в следующем году мы входим в федеральную программу по капитальному ремонту. Очень важно было синхронизировать процессы и эффективно использовать те денежные средства, которые выделяются по данному направлению, - сообщил Николаев.

Еще одним важным направлением является ликвидация школ, находящихся в аварийном состоянии, в республике таковых три. 505 учебных заведений, включая детские сады и школы, требуют капитального ремонта. По словам главы Чувашии, необходимо найти дополнительные решения, которые позволят обеспечить детей современными образовательными помещениями.

В ходе встречи также прозвучала предварительная договоренность о визите Кравцова в республику, чтобы ознакомиться с запущенными процессами в сфере образования.

Напомним, республиканская программа комплексной модернизации охватила 190 общеобразовательных школ. Федеральная программа позволит обеспечить ремонтные и строительные работы еще в 73 учебных заведения из имеющегося перечня на общую сумму в 3 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Очевидно, это очень большое подспорье, потому что денежные средства, которые мы планировали направить на капитальный ремонт школ, высвободятся и мы их очень эффективно используем для развития системы образования, в том числе в решении задач приведения в соответствие детских садов более ускоренными темпами и в случае необходимости направим их на те школы, которые требуют первостепенного внимания, - подчеркнул Николаев.

Школы, вошедшие в перечень федеральной программы, будут отремонтированы в течение 5 лет. В 11 из них работы начнутся со следующего года.

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