В рамках благотворительной программы "Уралхим" - спорту" филиал "ПМУ" поддержал проведение чемпионата Пермского края по плаванию.

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Олимпия". Более 120 участников в составе 15 команд приехали на турнир из девяти муниципалитетов.

Представляли территории молодые спортсмены, имеющие разряд не ниже третьего. Борьба развернулась в индивидуальных видах программы на дистанциях от 50 до 1500 метров. За два дня соревнований было разыграно 32 комплекта наград.

Лидерами по числу золотых медалей стали Владислав Третьяков, Диана Федорочева, Полина Аникина - по четыре награды, Илья Ляпин - три золотые медали. Все эти спортсмены из Перми.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим", президент Федерации плавания Пермского края:

- Это наши первые календарные соревнования сезона 2021/22 года.Безусловно, после летнего перерыва проводить любой чемпионат и для тренеров, и для спортсменов сложно. К тому же из-за коронавируса мы вынуждены отказаться от присутствия зрителей и торжественного построения. Но эти ограничения не должны нам мешать. Важно провести отборочные соревнования, чтобы спортсмены могли показать свою форму и пройти на состязания более высокого уровня.