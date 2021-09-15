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15.09.2021 08:16
Рубрика: Общество

Лучшие врачи России провели прием пациентов в приволжской столице

Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 211(8562)
Больше сотни нижегородских детей смогли получить бесплатные консультации от лучших врачей федеральных медицинских центров и познакомиться с новейшими технологиями оздоровления в рамках всероссийской акции "Волна здоровья".
Фото: Антон Дерябин/РГ Фото: Антон Дерябин/РГ
Фото: Антон Дерябин/РГ

Ортопед, оториноларинголог, сурдолог, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, детский кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог приняли каждый более десятка юных пациентов за полдня. Причем приняли не только сложных пациентов, записанных на прием заранее, но и всех желающих.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В "РГ" состоялась пресс-конференция, посвященная акции "Волна здоровья"

- У ребенка болезнь Пертеса (заболевание тазобедренного сустава), но с нетипичными осложнениями, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена, мать десятилетнего сына. - Мы пришли сюда, чтобы услышать мнение московского врача и получить при возможности направление в федеральный оздоровительный центр. Врач подтвердил правильность лечения местными врачами (мне важно было это услышать) и дал пару хороших советов по укреплению таза. И направил в лучший оздоровительный центр, что просто замечательно.

В рамках акции презентовали проект "Пункт контроля здоровья": всех желающих обследовали в мобильном комплексе, где проводили скрининг сердечно-сосудистых заболеваний методом четырехканальной объемной сфигмографии. При этом методе оборудование регистрирует одновременно электро- и фонокардиограммы, артериальное давление и пульсовые волны. Прибор позволяет диагностировать, например, стеноз или закупорку артерий нижних конечностей.

А волонтеры "Волны" еще раз напомнили о правилах здорового образа жизни.

- Важно помнить об основных принципах, - говорит активист Анвар Гиндулин. -Упор лучше делать на растительную пищу, пить как минимум шесть стаканов воды в день, ежедневно ходить хотя бы по 40 минут быстрым темпом, дышать нижним (брюшным) дыханием для глубокого снабжения кислородом, спать не менее семи часов, принимать солнечные ванны (витамин D), умерить потребление стимуляторов вроде крепкого чая и кофе, укреплять свое психическое здоровье и с любовью относиться к себе и окружающим.

Справка "РГ"

Организатор всероссийской акции "Волна здоровья" - благотворительный фонд Лиги здоровья нации. С 2006 по 2019 год в рамках акции более 12 тысяч юных пациентов прошли медицинские обследования, почти 2,5 тысячи детей по направлениям специалистов получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.

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