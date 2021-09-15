Оренбургский аэропорт будет модернизирован за три года

Проект по масштабной модернизации Международного аэропорта имени Гагарина в Оренбурге будет реализован за три года. Такие сроки были названы в ходе встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с новыми собственниками объекта - генеральным директором УК "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским и заместителем генерального директора компании "Новапорт Холдинг" Султаном Джармухановым.

Губернатор Денис Паслер (в центре) подчеркнул, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт.менный Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба правительства области, встреча прошла в здании оренбургского аэропорта.

- В Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона. Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре, - подчеркнул Денис Паслер. - Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 000 квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта. Сейчас мы прорабатываем вариант использования второго аэропорта в черте Оренбурга - на тот период, пока будут идти работы в аэропорту имени Гагарина.

Согласно условиям реализации проекта, новый собственник обязуется погасить задолженность объекта на сумму 1,2 миллиарда рублей. Ежегодная нагрузка на бюджет региона сократится на 300 миллионов рублей - ранее эти деньги выделялись аэропорту на погашение задолженности по лизинговым платежам. Также новый владелец обязан сохранить не менее 90 процентов персонала.

- Область сделала большой и важный шаг, чтобы привести инфраструктуру аэропорта в порядок, - отметил Евгений Чудновский. - Наш консорциум управляет более чем 30 подобными объектами по всей стране, наиболее эффективные практики будем внедрять и здесь. Регион обладает серьезным потенциалом, реализовать его - наша задача.

Сейчас выбирается место для нового терминала. Проект сложный - предстоит большая работа с федеральными властями для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Поэтому инвесторам потребуется поддержка регионального правительства.

- С учетом накопленного опыта нам удастся реализовать проект в заявленный трехлетний срок, - заверил заместитель гендиректора компании "Новапорт Холдинг" Султан Джармуханов.

Справка "РГ"

Победителем торгов по продаже 100-процентного пакета акций АО "Международный аэропорт Оренбург" стала компания "АБС Оренбург", предложившая 3,193 миллиарда рублей. Компания "АБС" (Аэропорты Большой Страны) - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт Холдинг", двух ведущих российских аэропортовых холдингов. Общий объем инвестиций нового собственника должен составить не менее 3,6 миллиарда рублей.