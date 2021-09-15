Оренбургский аэропорт будет модернизирован за три года

Новости

ФАС и ФНС проверят цены на строительных рынках 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране 16:14
В США потребовали начать сближение с Россией 16:10
Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 17:03
Рубрика: Власть

Оренбургский аэропорт будет модернизирован за три года

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Проект по масштабной модернизации Международного аэропорта имени Гагарина в Оренбурге будет реализован за три года. Такие сроки были названы в ходе встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с новыми собственниками объекта - генеральным директором УК "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским и заместителем генерального директора компании "Новапорт Холдинг" Султаном Джармухановым.
Губернатор Денис Паслер (в центре) подчеркнул, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт.менный Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Губернатор Денис Паслер (в центре) подчеркнул, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт.менный Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Губернатор Денис Паслер (в центре) подчеркнул, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт.менный Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба правительства области, встреча прошла в здании оренбургского аэропорта.

Фото: Сергей Медведев
Межправительственная комиссия одобрила создание ОЭЗ в Оренбуржье

- В Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона. Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре, - подчеркнул Денис Паслер. - Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 000 квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта. Сейчас мы прорабатываем вариант использования второго аэропорта в черте Оренбурга - на тот период, пока будут идти работы в аэропорту имени Гагарина.

Согласно условиям реализации проекта, новый собственник обязуется погасить задолженность объекта на сумму 1,2 миллиарда рублей. Ежегодная нагрузка на бюджет региона сократится на 300 миллионов рублей - ранее эти деньги выделялись аэропорту на погашение задолженности по лизинговым платежам. Также новый владелец обязан сохранить не менее 90 процентов персонала.

- Область сделала большой и важный шаг, чтобы привести инфраструктуру аэропорта в порядок, - отметил Евгений Чудновский. - Наш консорциум управляет более чем 30 подобными объектами по всей стране, наиболее эффективные практики будем внедрять и здесь. Регион обладает серьезным потенциалом, реализовать его - наша задача.

Сейчас выбирается место для нового терминала. Проект сложный - предстоит большая работа с федеральными властями для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Поэтому инвесторам потребуется поддержка регионального правительства.

- С учетом накопленного опыта нам удастся реализовать проект в заявленный трехлетний срок, - заверил заместитель гендиректора компании "Новапорт Холдинг" Султан Джармуханов.

Справка "РГ"

Победителем торгов по продаже 100-процентного пакета акций АО "Международный аэропорт Оренбург" стала компания "АБС Оренбург", предложившая 3,193 миллиарда рублей. Компания "АБС" (Аэропорты Большой Страны) - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт Холдинг", двух ведущих российских аэропортовых холдингов. Общий объем инвестиций нового собственника должен составить не менее 3,6 миллиарда рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий