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15.09.2021 12:41
Рубрика: Культура

Самара обменялась с Москвой театральной афишей

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 211(8562)
В сентябре Самару соединил с Москвой театральный мостик.

На Волгу прибыл десант Центрального академического театра Российской армии, а в столицу, кажется, впервые за всю историю федерального проекта "Большие гастроли", поехал муниципальный коллектив - театр "Самарская площадь". И если москвичи почти наверняка ожидали хороший прием публики, то волжане, несмотря на яркость и сложность представленных ими работ, до последнего ощущали волнение. Но экзамен большой сцены они сдали на "отлично".

Фото: Александр Торгушников
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Театр армии представил в Самаре две свои работы - моноспектакль народной артистки России Алины Покровской "Баба голубиная" и психологический детектив "Метод Гронхольма", в котором четыре кандидата на должность коммерческого директора крупной корпорации приходят на собеседование. Но вместо ответов на вопросы им предлагается участвовать в "битве на выживание". Спектакль об актуальном, ведь современной молодежи легче жить в соцсетях и упиваться победами в онлайн-играх, чем строить отношения с реальными людьми, преодолевая собственный эгоизм и жестокость. Закрученный сюжет и мощнейшая энергетика полтора часа держат внимание зрителей, которые отвечают актерам овациями.

А в те же дни в столице "Самарская площадь", решая еще более сложную задачу актуального прочтения классики, представила три свои работы - "Ревизор", "Русский и литература" и "Кавказский меловой круг" по Брехту. Спектакли многолюдные, со сложными декорациями и сценическим рисунком. В определенной степени волжане шли на риск.

- Театральное сообщество Москвы ждало показов спектаклей "Самарской площади", потому что театр на слуху, более того, репертуар, который представлен, достаточно востребован у публики. Надеюсь, что в Москве показы пройдут с успехом, - отметила в начале гастролей замдиректора по развитию Театра армии Милена Авимская.

Напомним, что проект реализуется при поддержке Минкульта РФ и Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".

Фото: Пресс-служба Пушкинского фестиваля
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"Кавказский меловой круг" в постановке худрука "Самарской площади" Евгения Дробышева - тоже о вечном: как большие события и решения могущественных людей влияют на жизнь человека простого, "маленького". Главная героиня, судомойка Груше Вахнадзе, в попытке спасти младенца - сына убитого губернатора - проходит с ним огромный и трудный путь. Что толкает ее на это? "Страшен соблазн сотворить добро". И она поддается ему...

Режиссер мастерски поработал и с текстом, и с актерами, и со сценическим пространством, заполнив его простоту большим количеством смыслов.

"Главное впечатление от "Самарской площади" - очень неожиданный театр, я посмотрела три спектакля, и всегда это был сюрприз", "Я потрясен глубиной проблем, которые поднимают провинциальные актеры и режиссеры" - это из отзывов московских зрителей, которыми они поделились с корреспондентом "РГ".

Комментарий

Евгений Дробышев, художественный руководитель театра "Самарская площадь":

- Работа на столичной сцене для такого небольшого тетра, как наш, - это, несомненно, победа, ведь заявки на участие в федеральном проекте подают сотни театров со всей страны, но из муниципальных участвуют единицы. Но это еще и экзамен перед взыскательной столичной публикой. А для нас это сильная мотивация работать дальше, пусть и в более скромных, чем в столице, условиях. Наша самарская публика, признаюсь, столь же строга, но еще и отзывчива на любые театральные эксперименты.

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