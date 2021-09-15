Самарские предприятия-участники нацпроекта получили налоговые льготы

11 предприятий Самарской области - участники нацпроекта "Производительность труда" получили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Компании также могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Первым такую налоговую льготу получил "Завод приборных подшипников" - крупнейший в стране производитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипников метрической и дюймовой систем измерения. "ЗПП" постоянно осваивает новую номенклатуру изделий. И это не только новые типы подшипников, но и изделия авиационной тематики. Завод уже производит детали топливной системы для авиации и нацелен на расширение линейки выпускаемой продукции. Спектр использования продукции предприятия - от военно-промышленного комплекса, космической и медицинской отраслей до сферы электронной техники и автоматических систем.

В числе первых в регионе "ЗПП" стало участником нацпроекта "Производительность труда". Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда обучили заводчан инструментам бережливого производства. Рабочая группа изучала опыт других предприятий, советовалась с экспертами ФЦК, внедряя наиболее эффективные алгоритмы. Сейчас уже несколько пилотных ячеек "ЗПП" перестроились по бережливым стандартам. Где-то помогла перестановка и объединение станков, где-то переналадка для выпуска дополнительных видов продукции. Благодаря чему "Завод приборных подшипников" серьезно оптимизировал издержки и увеличил выработку. К слову, соответственно подросли и зарплаты.

- Возможность получить вычет появилась у нас в 2020 году, через два года после того, как мы включились в нацпроект. Безусловно, для нас это возможность новых вложений и инвестиций. Все, что сэкономили, мы вновь вложили в покупку основных средств, - рассказала главный бухгалтер "Завода приборных подшипников" Эллона Дудик, считающая, что такие варианты поддержки позволяют предприятиям региона динамично развиваться.

Среди производств, воспользовавшихся правом на налоговый вычет - тольяттинский элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО". Участие в нацпроекте и помощь экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области позволили "ЖИТО" оптимизировать часть рабочих процессов и внедрить инструменты бережливого производства. Так, время на упаковку муки сократилось в 1,5 раза, а увеличение выработки выросло на 200%. Все это - с минимальными затратами.

Благодаря чему в этом году на предприятии полным ходом идет масштабная модернизация мельничного цеха. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - девять миллионов рублей, полученный "ЖИТО" за 2020 год и 1 квартал 2021 года, поможет осуществить следующий проект. В планах предприятия - модернизацию размольного отделения комплекса.

К слову, возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для участников нацпроекта "Производительность труда" стала доступной благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Важно отметить, что в регионе есть и другие меры поддержки промышленных предприятий. В том числе льготный заем на инвестиционные проекты, предоставляемый Фондом развития промышленности или региональным Фондом развития промышленности Самарской области. Создание последнего, тоже - инициатива главы региона. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам фондов составляет 1% годовых, выдаются средства на срок до пяти лет.

- Все системные и адресные меры поддержки стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками нацпроекта "Производительность труда", - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Справка "РГ"

В Самарской области 162 предприятия разных отраслей подало заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда". К 2024 году в проект планируют вовлечь 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%.