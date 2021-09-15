Самарские предприятия-участники нацпроекта получили налоговые льготы

Новости

В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь 11:15
В ОДКБ будет создан новый орган по борьбе с биоугрозами 10:54
ОДКБ окажет помощь Душанбе в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном 10:53
Участок трассы М-12 от ЦКАД до А-108 заработает в 2022 году 10:50
Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам 10:48
Лавров: Никто не торопится с признанием талибов 10:41
Лавров рассказал о вмешательстве США в дела РФ 10:36
Россиянам расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам 10:33
Facebook разрешил отдельным пользователям не соблюдать правила соцсети 10:30
В Москве вырос спрос на офисы в деловых районах 10:26
В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию 10:12
В Подмосковье ожидаются ночные заморозки 10:06
Глава Эстонии призвала к реформе президентских выборов 10:02
Цена на газ в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубометров 10:00
"Автодор" планирует построить хорду от Екатеринбурга до Краснодара 10:00
Названы города России, где жители довольны работой такси 10:00
Финляндия меняет стратегию освещения новостей о коронавирусе 09:58
Лавров: РФ готова вести диалог с НАТО, но он должен быть профессиональным 09:56
Аналитики выявили закономерности дискриминации при поиске работы 09:53
HBO выпустит спин-офф "Бэтмена" про Пингвина 09:47
Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2 09:44
"Зубренок" собирает друзей из кадетских школ Союзного государства 09:40
Попова сообщила о создании в РФ тест-системы для выявления вируса Нипах 09:32
Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью 09:25
В Роснедрах оценили срок добычи в России рентабельных запасов нефти 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 10:57
Рубрика: Власть

Самарские предприятия-участники нацпроекта получили налоговые льготы

Текст: Анна Шепелева (Самара)
11 предприятий Самарской области - участники нацпроекта "Производительность труда" получили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Компании также могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.
"Завод приборных подшипников" одним из первых в регионе стал участником нацпроекта "Производительность труда". Фото: Правительство Самарской области "Завод приборных подшипников" одним из первых в регионе стал участником нацпроекта "Производительность труда". Фото: Правительство Самарской области
"Завод приборных подшипников" одним из первых в регионе стал участником нацпроекта "Производительность труда". Фото: Правительство Самарской области

Первым такую налоговую льготу получил "Завод приборных подшипников" - крупнейший в стране производитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипников метрической и дюймовой систем измерения. "ЗПП" постоянно осваивает новую номенклатуру изделий. И это не только новые типы подшипников, но и изделия авиационной тематики. Завод уже производит детали топливной системы для авиации и нацелен на расширение линейки выпускаемой продукции. Спектр использования продукции предприятия - от военно-промышленного комплекса, космической и медицинской отраслей до сферы электронной техники и автоматических систем.

В числе первых в регионе "ЗПП" стало участником нацпроекта "Производительность труда". Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда обучили заводчан инструментам бережливого производства. Рабочая группа изучала опыт других предприятий, советовалась с экспертами ФЦК, внедряя наиболее эффективные алгоритмы. Сейчас уже несколько пилотных ячеек "ЗПП" перестроились по бережливым стандартам. Где-то помогла перестановка и объединение станков, где-то переналадка для выпуска дополнительных видов продукции. Благодаря чему "Завод приборных подшипников" серьезно оптимизировал издержки и увеличил выработку. К слову, соответственно подросли и зарплаты.

- Возможность получить вычет появилась у нас в 2020 году, через два года после того, как мы включились в нацпроект. Безусловно, для нас это возможность новых вложений и инвестиций. Все, что сэкономили, мы вновь вложили в покупку основных средств, - рассказала главный бухгалтер "Завода приборных подшипников" Эллона Дудик, считающая, что такие варианты поддержки позволяют предприятиям региона динамично развиваться.

Среди производств, воспользовавшихся правом на налоговый вычет - тольяттинский элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО". Участие в нацпроекте и помощь экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области позволили "ЖИТО" оптимизировать часть рабочих процессов и внедрить инструменты бережливого производства. Так, время на упаковку муки сократилось в 1,5 раза, а увеличение выработки выросло на 200%. Все это - с минимальными затратами.

Благодаря чему в этом году на предприятии полным ходом идет масштабная модернизация мельничного цеха. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - девять миллионов рублей, полученный "ЖИТО" за 2020 год и 1 квартал 2021 года, поможет осуществить следующий проект. В планах предприятия - модернизацию размольного отделения комплекса.

Фото: Правительство Самарской области
Стальсервис-ТЛ первым получило заем от Фондов развития промышленности

К слову, возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для участников нацпроекта "Производительность труда" стала доступной благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Важно отметить, что в регионе есть и другие меры поддержки промышленных предприятий. В том числе льготный заем на инвестиционные проекты, предоставляемый Фондом развития промышленности или региональным Фондом развития промышленности Самарской области. Создание последнего, тоже - инициатива главы региона. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам фондов составляет 1% годовых, выдаются средства на срок до пяти лет.

- Все системные и адресные меры поддержки стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками нацпроекта "Производительность труда", - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Справка "РГ"

В Самарской области 162 предприятия разных отраслей подало заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда". К 2024 году в проект планируют вовлечь 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубометров
Лавров рассказал о вмешательстве США в дела РФ
Apple представила iPhone 13
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
Япония сообщила о запуске с территории КНДР двух ракет
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий