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15.09.2021 21:16
Рубрика: Происшествия

Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя

Текст: Сергей Кирсанов

Самолет Bombardier CRJ-100, вылетевший из Йошкар-Олы в Москву, вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей.

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Как сообщили в Марийской транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находилось 50 пассажиров и три члена экипажа. Самолет приземлился в 19.45 минут, никто из людей не пострадал. Внешних повреждений на воздушном судне не обнаружено.

- Сотрудники ведомства начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. На месте работает следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД РФ на транспорте и заместитель марийского транспортного прокурора. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в прокуратуре.

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