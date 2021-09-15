Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя

Самолет Bombardier CRJ-100, вылетевший из Йошкар-Олы в Москву, вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей.

Как сообщили в Марийской транспортной прокуратуре, на борту воздушного судна находилось 50 пассажиров и три члена экипажа. Самолет приземлился в 19.45 минут, никто из людей не пострадал. Внешних повреждений на воздушном судне не обнаружено.

- Сотрудники ведомства начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. На месте работает следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД РФ на транспорте и заместитель марийского транспортного прокурора. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в прокуратуре.